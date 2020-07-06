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Keçiören Belediyesi'nden organik tarıma destek

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlk hasadımızı arpayla yaptık. Ülkemizdeki organik tarımsal üretim için bir meşale yaktık. Organik tarımı teşvik etmek için fide ve tohum desteği sağlamaya devam edeceğiz.

Keçiören Belediyesi'nden organik tarıma destek
06.07.2020 13:53 | Son Güncelleme: 06.07.2020 14:29

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlk hasadımızı arpayla yaptık. Ülkemizdeki organik tarımsal üretim için bir meşale yaktık. Organik tarımı teşvik etmek için fide ve tohum desteği sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Turgut Altınok, Keçiören'e bağlı Kösrelik Mahallesi'ndeki ilk arpa hasadına katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, dünyada ve Türkiye'de etkisini gösteren koronavirüs salgınıyla birlikte gıda ihtiyacının, dolayısıyla da tarımsal üretimin önem kazandığını aktardı.

Kendilerinin de ilk hasadı arpa ile yaptıklarını bildiren Altınok, şunları kaydetti:

"Biz de ilk hasadımızı arpayla yaptık. Ülkemizdeki organik tarımsal üretim için bir meşale yaktık. Çiftçilerimize tohum, sebze ve meyve fidelerini ücretsiz olarak verdik. Organik tarımı teşvik etmek için fide ve tohum desteği sağlamaya devam edeceğiz. Keçiören'in köylerini organik üretim ve satış merkezi haline getireceğiz ve bu çalışmalar Türkiye'de örnek olacak.

Dolar, avro, nükleer biyolojik silahlar işe yaramadı. Kovid-19 ile birlikte tarım çok daha önemli hale geldi. Tarım, stratejik bir alan oldu. Köylülerimize her türlü desteği verdik, vermeye devam edeceğiz. Verdiğimiz tohumlar ata tohumudur, organiktir ve daha lezzetlidir. Köylerimizi Türkiye'de örnek köy haline getireceğiz."

"Ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız"

Ata tohumundan üretilen fidelerin çoğaltılarak geleceğe taşınması konusunda çiftçilere uyarılarda da bulunan Altınok, yerli ve milli ata tohumunun yaygınlaştırılması gerektiğini bildirdi.

Altınok, "Hem sağlığımız için hem de ekonomik gelir anlamında genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Savaşlar artık silahla değil, üretimle ve ekonomik kazanımlarla yapılıyor. Bu nedenle ata tohumundan yetiştirdiğimiz fidelerimize sahip çıkarak onların sayısını artıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Köserlik Mahalle Muhtarı Mustafa Yaman da belediyenin yaptığı hizmetlerden gayet memnun olduklarını belirterek, "Köyümüze hizmet devam ediyor. Patlıcan, fasulye fideleri verdiler. Ata tohumu verdiler. Hiçbir ücret almadılar. Şu anda köyümüze inek, keçi, koyun da verecekler. Köyümüze ahır yapacaklar. Bu zamana kadar hiç hizmet görmemiştik. Bu dönem hizmet aldığımız için başkanımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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