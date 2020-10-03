Keçiören Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye desteği
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Keçiören Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye desteği

03.10.2020 12:59 | Son Güncelleme: 03.10.2020 13:02
Keçiören Belediyesi'nden öğrencilere kırtasiye desteği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çocuklarımız okul hayatına merhaba dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Çocuklarımız okul hayatına merhaba dedi. Onların en iyi şekilde yetişmesi için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. Tüm öğrencilerimize yeni dönemde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Belediye, eğitime destek projesi kapsamında 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayan anasınıfı öğrencilerine ve ilkokul 1'inci sınıflara kalem, defter, silgi, kuru boya, pastel boya, kalemtıraş gibi kırtasiye malzemelerinden oluşan setle birlikte okul çantası hediye etti.

Kovid-19 salgını nedeniyle eğitime, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile devam eden öğrencilerin yüz yüze eğitime geçmesi durumunda bu öğrencilere de çanta ve kırtasiye malzemesi hediye edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, çocukların devletin ve milletin geleceği olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Çocuklarımız okul hayatına merhaba dedi. Onların en iyi şekilde yetişmesi için elimizdeki tüm imkanları seferber ediyoruz. Tüm öğrencilerimize yeni dönemde başarılar diliyorum. Milletlerin ve devletlerin kalkınmasında, yücelmesinde ve yükselmesinde eğitimin önemi büyüktür. Okullarımızdan gelen taleplere hiçbir zaman hayır demedik, eğitime destek her zaman önceliğimiz oldu. Okullarımızda ağaçlandırma, çiçek dikim, budama ve çeşitli peyzaj çalışmaları yürüttük.

Eğitime destek projeleri kapsamında pandemi öncesinde okulları tek tek gezerek öğrenci ve öğretmenlerimizin taleplerini dinledik. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor."

Bugünün çocuğunun yarının büyüğü ve aynı zamanda ülkenin, devletin ve milletin de geleceği anlamına geldiğini bildiren Altınok, çocuklara daha iyi bir eğitim hizmeti sunabilmek için sürekli mesai harcadıklarını, bunun gayretiyle gece gündüz çalıştıklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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