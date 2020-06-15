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Keçiören Belediyesi'nden kapalı otopark için yoğun maraton

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yapımına devam edilen kapalı otopark projesine ilişkin, "Otopark inşaatımızda çalışmalarımız, sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar devam ediyor.

Keçiören Belediyesi'nden kapalı otopark için yoğun maraton
15.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:47

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yapımına devam edilen kapalı otopark projesine ilişkin, "Otopark inşaatımızda çalışmalarımız, sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar devam ediyor. Büyük bir rantın bulunduğu, mülkiyeti belediyemize ait olan arsamızda 400 araçlık kapalı otoparkımız kalabalık kent meydanındaki trafiği büyük oranda rahatlatacak." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Hizmet Binası yanında yapımına devam edilen 400 araçlık otopark projesi için yoğun bir çalışma maratonuna girildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Otoparkımız, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşırken, otoparkın üstünde bulunan süs havuzu, ses ve ışık gösterileri hemşehrilerimize eşsiz bir görsel şölen sunacak. Ankara'da, uzun zaman sonra belediye imkanlarıyla yapılan bir eser olma özelliği taşıyan kapalı otoparkımızın mülkiyeti ve işletmesi de belediyemize ait olacak." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi tarafından inşa edilen kapalı otoparkın en kısa zamanda tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulacağını belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Otopark inşaatımızda çalışmalarımız sabahın erken saatlerinden gece geç saatlere kadar devam ediyor. Büyük bir rantın bulunduğu, mülkiyeti belediyemize ait olan arsamızda 400 araçlık kapalı otoparkımız, Kalaba Kent Meydanı'ndaki trafiği büyük oranda rahatlatacak. Her kesime yönelik hizmet alanlarımız genişleyerek devam edecek. Keçiören, hayata geçirdiğimiz projelerle anılacak ve bir marka haline gelecek."

Turgut Altınok, kapalı otopark projesine ilişkin teknik detaylara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"400 araçlık otoparkımız 3 kat olarak inşa edilecek. Engelliler için 14 araçlık alanın ayrıldığı otoparkın üstünde müzikli fıskiye sistemi ve süs havuzu yer alacak. Çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarıyla 11 bin 068 metrekarelik yapı alanına sahip olan otopark; Kalaba Kent Meydanı, Keçiören Belediyesi ve Keçiören Kaymakamlığına bağlı olarak oluşan trafik yoğunluğunu büyük oranda hafifletecek. Otopark, elektronik 'Dolu-Boş' sistemi sayesinde araçlarını park etmek isteyen vatandaşlara kaç araçlık park alanı olduğunu da gösterecek. Tek giriş ve ayrı tek çıkışı bulunan otoparkın içerisinde ayrıca bisiklet parkı, araç elektrikli şarj ünitesi, su deposu gibi alanlar da yer alacak."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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