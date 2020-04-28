Keçiören Belediyesi'nden huzurevindeki yaşlılara destek Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Koronavirüs salgınından sonra gördük ki, kendilerini demokrasinin ve insan haklarının beşiği sanan Avrupa ve Amerika'da huzurevlerindeki yaşlılar kaderlerine terk edildi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Koronavirüs salgınından sonra gördük ki, kendilerini demokrasinin ve insan haklarının beşiği sanan Avrupa ve Amerika'da huzurevlerindeki yaşlılar kaderlerine terk edildi. Bizim için ise yaşlılarımızın varlığı ve onların gönülleri milyarlarca gönülle eşdeğerdir. Onlara sahip çıkmak ve onların hayır duasını almak bize güç veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Keçiören Belediye'sinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Turgut Altınok, Belediye bünyesinde Tepebaşı Mahallesinde faaliyet gösteren huzurevine gece geç saatlerde denetimde bulunarak, buradaki yaşlıları sahur sofralarında ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turgut Altınok, koronavirüs salgınından sonra, kendilerini demokrasinin ve insan haklarının beşiği sanan Avrupa ve Amerika'da huzurevlerindeki yaşlıların kaderlerine terk edildiğinin görüldüğünü hatırlattı.

"Bizim için ise yaşlılarımızın varlığı ve onların gönülleri milyarlarca gönülle eşdeğerdir. Onlara sahip çıkmak ve onların hayır duasını almak bize güç veriyor." ifadelerini kullanan Altınok, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgınına karşı huzurevinde sıkı önlemler aldık. Koronavirüse karşı risk grubu içerisinde yer alan yaşlılarımızı muhafaza etmek için huzurevimize ziyaretçi kabul etmiyoruz. Burada görev yapan personelimiz dışarıyla temas kurmadan yine huzurevimizde ikamet etmek şartıyla yaşlılarımıza hizmet veriyor. Yaşlıların sağlığını korumak için tedbirlerimiz devam edecek.

Salgın başlar başlamaz zatürre aşısı yapılan ve muayene edilen yaşlılarımızı kalabalık ortamdan korumak için de buradaki tüm etkinliklerimizi iptal ettik. Aynı zamanda toplu olarak yemek yeme sistemi yerine, yiyeceklerin odalara götürülmesi yöntemini uygulamaya koyduk. Yemeğini yemekhanede yemek isteyen yaşlılarımız da kontrollü bir şekilde ayrı masalarda tek tek oturarak yemeklerini yiyebiliyorlar. "

Açık büfe kurarak ara öğünlerin sağlıklı şekilde yapılmasının sağlandığını aktaran Altınok, kendilerine emanet yaşlılara en iyi yaşam standardını sunmak için tüm imkanları seferber ettiklerini bildirdi.

Altınok ziyaret kapsamında, yaşlıların tükettikleri gıdaların sağlıklı ve kaldıkları odaların temiz olması konusunda huzurevi personeline çeşitli uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA