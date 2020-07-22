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Keçiören Belediyesi'nden hastanelere temizlik ve bekleme çadırı desteği

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlçemizde bulunan sağlık kuruluşlarına pandemi süresince temizlik konusunda büyük destek sağladık.

Keçiören Belediyesi'nden hastanelere temizlik ve bekleme çadırı desteği
22.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:44

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlçemizde bulunan sağlık kuruluşlarına pandemi süresince temizlik konusunda büyük destek sağladık. Hasta yakınlarımızın hastane içerisinde yoğunluk oluşturmadan sağlıklı bir ortamda beklemeleri için de hastane kampüslerine çadırlar kurduk." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sahada görev yapan 700 personeliyle ilçedeki her bir mahallede ve hastanelerde temizlik ve dezenfekte çalışması yürütmeye devam ediyor.

Belediye tarafından ilçedeki tüm hastanelerin kampüsleri yıkanarak dezenfekte çalışması yürütüldü. Ayrıca hasta yakınlarının hastane içerisinde yoğunluk oluşturmaması için hastane kampüslerine de bekleme çadırları kuruldu.

"Hastanelere temizlik noktasında sınırsız destek veriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekibin Keçiören'deki 51 mahallenin tamamını detaylı olarak temizlediğini, tüm kurum ve kuruluşların dezenfekte çalışmalarının ise eksiksiz olarak yürütüldüğünü belirtti.

Altınok, pandemi sürecinde vatandaşlara daha sağlıklı, daha temiz, daha huzurlu ve daha güzel bir ortam sunmak için çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlçemizde bulunan sağlık kuruluşlarına pandemi süresince temizlik konusunda büyük destek sağladık. Temizlik personelimizle birlikte tüm hastane ve sağlık birimlerimizi hem yıkadık hem de dezenfekte ettik. Hasta yakınlarımızın hastane içerisinde yoğunluk oluşturmadan sağlıklı bir ortamda beklemeleri için de hastane kampüslerine çadırlar kurduk. Pandemi sürecinde salgınla mücadele için kurduğumuz temizlik ekibimizle mahallelerimizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve doğal alanlarımızı temizliyoruz. Kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği yapıp, pandemi sürecinin üstesinden gelmek için mesai mefhumu tanımaksızın çalışıyoruz. Özellikle hastanelerimize temizlik hizmeti konusunda sınırsız destek veriyoruz. Cami, eczane, sağlık kuruluşları ve sosyal donatı alanlarımızı temizlemeye devam ediyoruz."

Kaynak: AA

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