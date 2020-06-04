Keçiören Belediyesi'nden Gümüşdere'ye yaz temizliği
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Keçiören Belediyesi'nden Gümüşdere'ye yaz temizliği

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkan Turgut Altınok'un talimatıyla Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ndeki rutin temizlik çalışmalarıyla dere yatağındaki birikintileri temizlemeye devam ediyor.

Keçiören Belediyesi'nden Gümüşdere'ye yaz temizliği
04.06.2020 14:03 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:38

Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkan Turgut Altınok'un talimatıyla Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ndeki rutin temizlik çalışmalarıyla dere yatağındaki birikintileri temizlemeye devam ediyor.

Keçiören Belediyesi'nin açıklamasına göre, Keçiörenlilerin spor, yürüyüş ve dinlenme duraklarından biri olan Gümüşdere, temizlik çalışmalarının ardından sağlıklı bir görünüme kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Gümüşdere Ihlamur Vadisinde başlatılan yaz temizliğinin devam ettiğini belirterek, "Ihlamur Vadisi'ndeki temizlik çalışmasıyla dere tabanında yer alan kum, çöp ve diğer birikintileri iş makinalarıyla temizleyerek suyun daha berrak akmasını sağlıyoruz. Larvasit ve ilaçlama çalışmalarıyla sivrisinek oluşumunun önüne geçiyor, vatandaşımıza daha sağlıklı bir ortam sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gece gündüz çalışıyoruz"

Başkan Altınok, daha yaşanabilir bir Keçiören için gece gündüz çalıştıklarını kaydederek, "Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için çalışıyoruz. Makamda oturmaya değil hizmetkar olmaya geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Altınok, Keçiören'de yeni projeleri hayata geçirmeye başladıklarını, ilçeye kazandıracakları her yeni eserin geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'ye örnek olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gecekondu kenti olan bir Keçiören'i, modern bir Keçiören haline getirdik. İlçemizde ekonomik canlılığı artırmak için tarihi, kültürel ve insanlarımızın keyifli vakit geçirebilecekleri eserler inşa ettik. Çocukken biz Keçiören'de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park'a veya Gençlik Parkı'na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören'e hizmetkar olduk, ortaya koyduğumuz hizmetlerle ve eserlerle Keçiören'i gezilip görülecek ilçeler listesine soktuk."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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