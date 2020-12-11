Keçiören Belediyesi'nden evlere maske, kolonya ve dezenfektan dağıtımı
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Keçiören Belediyesi'nden evlere maske, kolonya ve dezenfektan dağıtımı

11.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 11.12.2020 14:44
Keçiören Belediyesi'nden evlere maske, kolonya ve dezenfektan dağıtımı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye öz kaynaklarıyla üretimi yapılan kolonya ve dezenfektanların ev ev, kapı kapı gezilerek vatandaşlara ulaştırıldığını kaydetti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye öz kaynaklarıyla üretimi yapılan kolonya ve dezenfektanların ev ev, kapı kapı gezilerek vatandaşlara ulaştırıldığını kaydetti.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Altınok'un talimatıyla belediye personeli tarafından oluşturulan ekip ilçenin birçok noktasında maske, kolonya ve dezenfektan dağıtımı yaptı.

Ekipler aynı zaman?da temizlik, maske ve mesafe (TMM) kurallarına uyulması yönünde vatandaşa hatırlatmalarda da bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, "Salgınla eş zamanlı olarak yürüttüğümüz AR-GE çalışmalarımız neticesinde kendi öz kaynaklarımız ile üretimini yaptığımız 1 milyon adet maske, 200 bin şişe dezenfektan ve 100 bin şişe de kolonyayı vatandaşımıza dağıttık. Ben de sokak ve pazarlarımızda kolonya ve dezenfektan dağıtmaya devam ediyorum. Pandemi bitene kadar insanımızın sağlığı için üretimlerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kolonya ve dezenfektan üretim kapasitesi ve çeşitliliğini her geçen gün artırdıklarının bilgisini paylaşan Altınok, şunları aktardı:

"Uzman üretim ekibimiz şuan itibarıyla çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı 30 çeşit kolonya üretimini sürdürmektedir. Ürettiğimiz 100 bin şişe kolonyayı dağıttık. Aynı zamanda 1 milyon adet maskenin de dağıtımını gerçekleştirdik. Gerekli her türlü tedbiri alarak 200 bin şişe birinci sınıf el ve cilt dezenfektanımızı da üretip vatandaşımızla buluşturduk. 'ilk maske, kolonya ve dezenfektan üreten belediye' olarak insanımızın sağlığı için çalışmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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