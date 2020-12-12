Keçiören Belediyesi'nden Azerbaycan Zaferini tebrik ziyareti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı kazandığı Karabağ Zaferi'ni tebrik etmek için Azerbaycan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i ziyaret etti.

Başkan Altınok Azerbaycan Ordusu tarafından kazanılan zaferden mutluluk duyduğunu belirterek," "Azerbaycan Türk ordumuz Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri aldı ve Karabağ'da hem Azerbaycan hem de Türk bayrağımızı dalgalandırdı. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan en üst seviyeden Azerbaycan'a olan desteğini açıkladı. Bizler de Türk Milleti olarak Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu her yerde dile getirdik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Azerbaycan ile kadim bir gönül ilişkisi içindedir. Azerbaycan'ın ayağına diken batsa bizim yüreğimize batmış demektir. Ermenistan'ın özelliklere sivillere yönelik yaptığı saldırıyı bir kez daha kınıyorum. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi tüm imkanlarımızla can Azerbaycan'ın yanında olduk, bundan sonra dostluğumuzu daha da sağlamlaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Görüşmenin sonunda Büyükelçi İbrahim, Azerbaycan'a verdiği desteklerden dolayı Başkan Altınok'a teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı