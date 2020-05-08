Keçiören Belediyesi'nden Anneler Günü ödülü

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin Instagram hesabından paylaşılan Anneler Günü gönderisine, Anneler Günü temalı en iyi yorumu yapan 20 kişinin ödüllendirileceğini duyurdu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin Instagram hesabından paylaşılan Anneler Günü gönderisine, Anneler Günü temalı en iyi yorumu yapan 20 kişinin ödüllendirileceğini duyurdu.

Yaptığı yazılı açıklama ile hem Anneler Günü'nü kutlayan hem de ödül duyurusu yapan Başkan Altıonok, "Karşılıksız sevgiyle evlatlarına sarılan annelerimizin hakkını ödeyemeyiz. Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV), 'Cennet annelerin ayağının altındadır.' buyuruyor. Anamız, babamız varsa onların duası ve Allah'ın rızası cennetin kapılarını açan veya cennetin kapılarını kapatan bir maneviyata sahiptir." ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok, Keçiören'de her yıl canlı çiçek dağıtım etkinliği ve konserlerle kutlanan Anneler Günü için bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle Instagram'da kurumsal sosyal medya hesabını (keciorenbelediyesi06) devreye soktuklarını bildirdi.

Vatandaşların, mesajlarını ulaştırabilmeleri için 10 Mayıs Pazar gününe denk gelen Anneler Günü'nden 4 gün önce paylaşılan gönderiye yorum yapmaları gerektiğini belirten Altınok, Anneler Günü temalı en iyi yorumu yapan 20 kişinin Keçiören Belediyesi Edebiyat Jürisi tarafından seçileceğini ve bu kişilere hediye verileceğini aktardı.

Tüm annelerin Anneler Günü'nü de kutlayan Başkan Turgut Altınok şu ifadeleri kullandı:

Bizi yetiştiren bütün analardan Allah razı olsun. Yaşadığımız coğrafyanın adı da Anadolu'dur. Anadolu, analar diyarıdır, bu coğrafya aynı zamanda yiğitliğin timsalidir. Analarımız devletimizin ve devletimizin kurtuluşunda, cumhuriyetimizin kuruluşunda cephe gerisinde lojistik destek sağlamıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım başta olmak üzere, hakkın rahmetine ulaşmış olan bütün annelerimize Allah'tan rahmet dileyerek, şehit ve gazi annelerimizin ve tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum."

Kaynak: AA