Keçiören Belediyesi'nden 4 bin 908 çiftle "evet" rekoru
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Keçiören Belediyesi'nden 4 bin 908 çiftle "evet" rekoru

22.12.2020 12:40 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:45
Keçiören Belediyesi'nden 4 bin 908 çiftle

Türkiye'nin en büyük ilçelerinin başında gelen Keçiören'de 2020'de rekor düzeyde nikah işlemi gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en büyük ilçelerinin başında gelen Keçiören'de 2020'de rekor düzeyde nikah işlemi gerçekleştirildi. Keçiören Belediyesi bu kapsamda yabancı uyruklu vatandaşlar da dahil olmak üzere 4 bin 908 çiftin nikahını kıydı.

Keçiören Belediyesi Evlendirme Memurluğu 2020 yılı genelinde pandemi kurallarını uygulayarak 4 bin 908 çiftin nikahını kıydı. Bu sayıyla Keçiören Belediyesi ilk sırada yer alırken 4 bin 885 nikahla ikinci sırada Çankaya Belediyesi ve 4 bin 358 nikahla üçüncü sırada Yenimahalle Belediyesi yer aldı. Yabancı uyruklu birçok farklı ülkeden gencin mutluluğuna da vesile olan Keçiören Belediyesi 120 yabancı uyruklu çiftin nikahını kıydı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, evlenmek isteyen çiftlerin nikah işlemlerinin ivedilikle gerçekleştirildiğini, yarım saat içinde çiftlerin başvurusunu alıp, nikahlarını kıydıktan sonra da nüfus tescilini yaptıklarını belirtti.

Başkan Altınok, dünya evine giren tüm çiftlere mutluluk temennisinde bulunarak şunları söyledi:

"Düzenli bir yaşam için yeri ve zamanı geldiğinde gerçekleştirilen evlilikler aynı zamanda toplumsal düzeni sağlamada da önemli bir yere sahiptir. Çiftlerimiz atmış oldukları imzalarla inşallah iki cihanda da mutlu olurlar. Çiftlerimizin ailelerine de dünyaya getirip büyüttükleri evlatlarının mutluluklarına nail olmalarını temenni ediyorum. Tüm çiftlerimize sevgi, saygı, sadakat ve hoşgörüyle dolu bir yuvada güzel bir ömür diliyorum. İyi günde de kötü günde de çiftlerimizin birlik ve beraberlik içerisinde, dünyaya getirecekleri evlatlarıyla birlikte yaşamaları en büyük temennimizdir" - ANKARA

Keçiören Belediyesi'nden 4 bin 908 çiftle 'evet' rekoru
Keçiören Belediyesi'nden 4 bin 908 çiftle 'evet' rekoru
Keçiören Belediyesi'nden 4 bin 908 çiftle 'evet' rekoru
Keçiören Belediyesi'nden 4 bin 908 çiftle 'evet' rekoru

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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