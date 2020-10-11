Keçiören Belediyesi, Kuşcağız ve Ayvalı semt pazarlarını hizmete açtı
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Keçiören Belediyesi, Kuşcağız ve Ayvalı semt pazarlarını hizmete açtı

11.10.2020 14:15 | Son Güncelleme: 11.10.2020 14:19
Keçiören Belediyesi, Kuşcağız ve Ayvalı semt pazarlarını hizmete açtı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kuşcağız Mahallesi Bilgili Semt Pazarı ve Yayla Mahallesi Son Durak Semt Pazarı'nı vatandaşların hizmetine açtı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kuşcağız Mahallesi Bilgili Semt Pazarı ve Yayla Mahallesi Son Durak Semt Pazarı'nı vatandaşların hizmetine açtı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, "Pazarlarımız birçok belediye tarafından örnek alınmıştır ve Türkiye'de bir numaradır. Huzurlu, güvenli ve dürüst alışveriş için pazarlarımızı her gün denetliyoruz. Yeni pazarlarımız Keçiören'imize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Altınok, Kuşcağız ve Yayla Mahallesi sakinlerinin pazar taleplerini karşılamak için daha önce söz verdiklerini ve bu sözü yerine getirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Pazar alanı kurulması yönündeki taleplerinizi karşılamak için verdiğimiz sözü tuttuk. Sizler de pazarlarınıza sahip çıkarak alışverişinizi buradaki esnafımızdan yapmalısınız. Böylece pazarımızın kalitesi artar, fiyatlar daha da makul seviyede seyreder. Pazar esnafımız da taze ve ucuz ürün satmaya gayret göstermeli. Kötü ürün satılırsa vebaldir, haramdır, temiz ürün satılırsa sevap olur, bereket artar."

Altınok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Sağlığı korumak farzdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V), 'Bir insanın ölümü bir alimin ölümü, bir insanın kurtuluşu bütün insanlığın kurtuluşudur' buyuruyor. Geleneklerimizi şimdilik erteleyelim. Sevdiklerimizi bu bela bittikten sonra daha sağlıklı bir şekilde görelim. Yani katil olmayalım, katil bir kişiyi öldürüyor, bu virüs yayılarak birçok insanımızın yaşamını kaybetmesine neden oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Keçiören'in hizmetkarı olduğunu, ilçedeki tüm mahalleleri gece gündüz, cumartesi pazar demeden gezdiğini belirten Altınok, "Her kuruşunuzu hizmete dönüştürüyoruz. Parklarımızda problemler vardı, ciddi anlamda düzelttik. Bu yıl asfalt konusunda da büyük yol katettik. Önümüzdeki yıl Keçiören'in sokakları havaalanı gibi olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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