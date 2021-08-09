Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi tüm Ankaralılara hizmet veriyor
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Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi tüm Ankaralılara hizmet veriyor

Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi tüm Ankaralılara hizmet veriyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Keçiören Belediyesi tarafından işsizlikle mücadele etmek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla kurulan Kariyer Ofisi sadece Keçiören'den değil Ankara'nın tüm bölgelerinden iş başvurusu almaya ve yeni ekmek kapılarını aralamaya devam ediyor.

Keçiören Belediyesi tarafından işsizlikle mücadele etmek ve istihdama katkı sağlamak amacıyla kurulan Kariyer Ofisi sadece Keçiören'den değil Ankara'nın tüm bölgelerinden iş başvurusu almaya ve yeni ekmek kapılarını aralamaya devam ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, pandemi sürecinde birçok iş yerinin personel sayısında daralma yaşamasıyla birlikte oluşan işsizlik problemine ise "e-kariyer ofisi" uygulamasıyla çözüm bulmaya devam ettiklerini belirtti.

DOĞRU İŞE DOĞRU İNSAN

Altınok, Kariyer Ofisiyle 1016 vatandaşı iş sahibi yaptıklarını, şuanda Ankara genelinden aktif olarak 17 bin 312 iş başvurusunun bulunduğunu ve 144 de aktif iş ilanının yer aldığını kaydederek, "Kariyer Ofisimize günlük ortalama 50 iş başvurusu alıyoruz. İş arayan vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ise elimizden geleni yapıyoruz. Belediyemize iş başvurusu yapanlar uzmanlarımız tarafından değerlendiriliyor, yeteneklerine göre gruplandırılarak işverenle buluşturuluyor. 'Doğru işe doğru insan' felsefesiyle kurduğumuz bu platformla işsizlik sorununa ve işverenlerimizin nitelikli eleman ihtiyacına çare oluyoruz. " dedi.

PERFORMANS TAKİBİ YAPILIYOR

Bu arada Kariyer Ofisi, vatandaşlara iş bulduktan sonra onları hemen bırakmıyor ve uzun soluklu bir iş hayatı sunmak için kariyer planlaması da yapıyor. Kariyer Ofisi aracılığıyla işe giren her bir personelin işyerlerindeki performansları ise Keçiören Belediyesinin görevlendirdiği uzmanlar tarafından takip ediliyor.

Kaynak: Habermetre

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