Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi bir ayda 100 vatandaşı iş sahibi yaptı
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Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi bir ayda 100 vatandaşı iş sahibi yaptı

17.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:02
Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi bir ayda 100 vatandaşı iş sahibi yaptı

İşsizlikle mücadele kapsamında hizmet vermeye başlayan Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi hanelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

İşsizlikle mücadele kapsamında hizmet vermeye başlayan Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi hanelerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Son bir ayda 100 vatandaşı mülakatlar sonucunda ilgili oldukları alanlarda iş sahibi yapan Kariyer Ofisi bugüne kadar ise toplamda 763 vatandaşın iş bulma imdadına yetişti. Kariyer Ofisi, işe başlayan vatandaşların takibini ve kariyer planlamasını da yaparak onların mesleklerindeki sürekliliklerini de sağladı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediyenin iş başvuru merkezi olan Kariyer Ofisi ile yeni bir rekora imza atarak son bir ayda 100 vatandaşa çeşitli meslek dallarında iş bulduklarını belirtti. Altınok, "Kariyer Ofisimiz kurulduğu günden itibaren 763 vatandaşımıza ekmek kapısı oldu. Vatandaşımıza iş, işverenlerimize de personel bulma konusunda kolaylık sağlamak amacıyla hizmete açtığımız Kariyer Ofisimiz pandemi sürecinde de online olarak hizmet vermeye devam etti" dedi.

Pandemide de iş bulmaya devam ediliyor

Vatandaşın iş talebini karşılamak için büyük bir sorumluluk üstlendiklerini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, iş arayan vatandaşın pandemi sürecinde "e-kariyer ofisi" üzerinden başvuru yapmaya devam ettiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Kariyer Ofisimiz işsizlik problemini çözmek adına oluşturduğumuz ve belediyemiz bünyesinde hizmet veren bir projedir. Pandemi sürecinde e-kariyer ofisi platformumuzu geliştirerek hizmet vermeye devam ediyoruz. İş başvurusu yapanları yeteneklere göre mülakatlar yapıyor, ardından da belediyemiz tarafından görevlendirilen yetkililer vasıtasıyla işverenlerimizle buluşturuyoruz. Aynı şekilde işverenlerimiz de web sitemize bıraktıkları ilanlarla personel bulma konusunda ücretsiz hizmet alıyorlar." - ANKARA

Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi bir ayda 100 vatandaşı iş sahibi yaptı
Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi bir ayda 100 vatandaşı iş sahibi yaptı
Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi bir ayda 100 vatandaşı iş sahibi yaptı
Keçiören Belediyesi Kariyer Ofisi bir ayda 100 vatandaşı iş sahibi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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