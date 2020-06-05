Keçiören Belediyesi "Kan Bankası" pandemi sürecinde de iş başında
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Keçiören Belediyesi "Kan Bankası" pandemi sürecinde de iş başında

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Koronavirüs salgınından çok önce sosyal sorumluluk anlayışıyla hizmete başlattığımız Kan Bankası'nın ne kadar faydalı bir proje olduğunu pandemi sürecinde daha net görüyoruz.

Keçiören Belediyesi
05.06.2020 11:29 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:29

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Koronavirüs salgınından çok önce sosyal sorumluluk anlayışıyla hizmete başlattığımız Kan Bankası'nın ne kadar faydalı bir proje olduğunu pandemi sürecinde daha net görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nde yapılan açıklamaya göre, belediye acil kan ihtiyacı olan ve kan bağışında bulunmak isteyen duyarlı vatandaşlara kolaylık sağlamak için kurumsal web sitesinde oluşturulan gönüllü "Kan Bankası" online platformuyla insanları bir araya getirmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal sorumluluk projesi olarak 6 ay önce belediyenin kurumsal web sitesi üzerinden hizmete başlatılan 'Kan Bankası' online platformunun bağışçılardan yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Altınok, "Pandemi sürecinde insanlarımız kan bağışlama noktasında tedirginlik yaşayabiliyor. Koronavirüs salgınından çok önce sosyal sorumluluk anlayışıyla hizmete başlattığımız Kan Bankası'nın ne kadar faydalı bir proje olduğunu pandemi sürecinde daha net görüyoruz. Tüm duyarlı vatandaşlarımızı kan bağışlamaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

"Sistem, kanı bulma konusunda olukça hızlı"

Altınok, 'Kan Gönüllüsü' ile 'Kan Arayan' kişiler için köprü vazifesi gören Kan Bankası'nın ihtiyaç duyulan kanı bulma ve bağışçı ile hastanın iletişime geçmesi noktasında da oldukça hızlı olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Kan Bankası sistemine üye olan vatandaşlarımız, kan guruplarını ve iletişim adreslerini girerek ihtiyaç duyulan kan grubunun sistem üzerinden tasnif edilmesini sağlıyorlar. SMS ve e-mail yoluyla iletişim kurma imkanı sağlayan online sistemimiz, ihtiyaç duyulan kan grubunu bağışçılara SMS ya da e-mail gönderiyor. İhtiyaç duyulmayan kan grubundan bağışçılar ise SMS ya da e-mail ile rahatsız edilmiyor. SMS; ilk kez üye olanlara, kan bağışçısının bilgilerine ulaşmak için alınacak onay sırasında ve kan arayan kişinin sisteme başvuru yapması durumunda gönderiliyor."

Üyelik için ne yapılmalı?

Açıklamada üyelikle ilgili verilen bilgilere göre, kan bankasına üye olmak isteyen vatandaşlar, Keçiören Belediyesi web sitesi www.kecioren.bel.tr adresinden sitenin ana sayfasında bulunan "Kan Bankası" butonuna tıklıyorlar. Kurumsal web sitesinde karşılarına çıkacak olan "Gönüllü Kan Bağışı" ya da "Kan Arıyorum" seçeneklerine tıklayarak üyelik işlemine devam ediyorlar. Daha sonra karşılarına çıkan sayfada; adres, iletişim bilgileri, kan grubu, kimlik numarasının bulunduğu alanları dolduruyorlar. İsteğe bağlı olarak, "Telefonuma her saat mesaj gelebilir" seçeneğine onay veren vatandaşlara ise ihtiyaç halinde her saat ulaşma imkanı sağlanıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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