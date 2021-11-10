Keçiören Belediyesi, Kalaba Kent Meydanı`nda anma programı düzenledi

Program, 09.05`te 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

"ATATÜRK, MİLLETİMİZİN VE DÜNYANIN KADERİNİ DEĞİŞTİREN BİR DEVLET ADAMIDIR"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, "Bugün cumhuriyetimizin kurucusu, cumhuriyetimizin ve devletimizin banisi, Milli Mücadele kahramanımız, varlığı varlığımız olan büyük komutan, büyük devlet adamı büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 83'üncü yıldönümünü buruk bir şekilde anıyoruz. Devletleri devlet, milletleri millet yapan kahramanlar vardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de dünyanın ve tarihin akışını değiştiren bir kahramandır. Atatürk hem milletimizin ve devletimizin hem de dünyanın kaderini değiştiren bir devlet adamıdır. Bugün bizler varsak, devletimiz varsa onu önce Rabbime sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarımıza, şehit ve gazilerimize borçluyuz. Atatürk, "Benim naçiz vücudum bir gün kara toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır." demiştir. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti devleti kıyamete kadar yaşayacaktır. Kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun." dedi.

Günün anlamına binaen Atatürk baskılı maske takan katılımcılar, belediye önünde bulunan Atatürk büstüne karanfil bıraktılar. Keçiören Belediyesi tarafından 10 Kasım'a özel basımı yapılan tarihi gazete de alandaki vatandaşlara dağıtıldı.

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