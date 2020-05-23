Keçiören Belediyesi ilçedeki mezarlıkları ziyarete hazır hale getirdi Keçiören Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçede bulunan mezarlıklarda genel temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Keçiören Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesinde ilçede bulunan mezarlıklarda genel temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Keçiören belediyesi açıklamasına göre, koronavirüs pandemisi nedeniyle arife günü ve bayram boyunca ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte vatandaşların büyük çoğunluğu kabir ziyaretlerini bayram sonrasına bıraktı.

Bu kapsamda vatandaşın yoğun olarak ziyaret etmesi beklenen mezarlıklarda Keçiören Belediyesi tarafından bakım ve temizlik çalışması yürütüldü.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, mezarlıklardaki temizlik çalışmaları kapsamında otların biçildiğini ve etraftaki çöplerin toplanarak çevre temizliği çalışmalarının detaylı bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Altınok, yapılan bakım ve onarım çalışmalarından sonra mezarlıkların vatandaşların ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir ortamda yapabilmeleri için güzel bir görünüme kavuştuğunu kaydetti.

Altınok, "Arife gününde ve bayram boyunca ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mezarlıklarımız ziyaret edilemeyecek. Ancak mezarlıklarımızdaki rutin temizlik çalışmalarımızı daha detaylı yaparak bayram sonrasında kabir ziyaretinde bulunacak olan vatandaşımıza daha temiz bir ortam oluşturduk."

"Ebedi mekanlarımıza özen göstermeliyiz"

Mezarlıkların sadece özel günlere özel değil, yıl boyunca temizlenmesi gerektiğini ifade eden Altınok, şunları kaydetti:

"Evlerimizde yaptığımız temizlikler ne kadar özenliyse, belediyemizin temizlik konusunda caddelerimize, sokaklarımıza, parklarımıza karşı gösterdiği hassasiyet nasıl bir gereklilikse, saygıdeğer yakınlarımızın ve aile büyüklerimizin ebedi mekanlarının da aynı şekilde büyük bir dikkat ve özen göstermeliyiz. Bu kapsamda biz Mezarlıklarımızı sadece bayramlara özel değil yılın 12 ayı temizleyerek hakkın rahmetine kavuşan vatandaşlarımıza saygımızı gösteriyoruz. Bayram öncesi ve bayram gününde mezarlık ziyareti yapan vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla aile kabirlerini ziyaret etmeleri için çalışmalarımızı tamamladık."

Kaynak: AA