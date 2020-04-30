Keçiören Belediyesi günlük maske üretimini 7 bin 500'e çıkardı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde kurulan atölyelerde, tela yapıştırma makinesini devreye sokarak günlük maske üretimini 7 bin 500 adede çıkardıklarını bildirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde kurulan atölyelerde, tela yapıştırma makinesini devreye sokarak günlük maske üretimini 7 bin 500 adede çıkardıklarını bildirdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenleri tarafından gerçekleştirilen maske üretimi katlandı.

Üretime ilişkin bilgi veren Keçiören Belediye Başkanı Altınok, tela yapıştırma makinesini devreye sokarak maske üretim kapasitelerini artırdıklarını, vatandaşların maske ihtiyacına hızlı şekilde yanıt vermek için 7 gün 24 saat vardiyalı çalışma sistemiyle üretimin devam ettiğini aktardı.

Üretime başladıkları ilk günden bu yana 120 binin üzerinde maskeyi vatandaşlarla buluşturduklarını belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde bilim heyetimizin danışmanlığında kurduğumuz ekiplerle maske ve dezenfektan üretim kapasitemizi her geçen gün artırdık. Öz kaynaklarımızla hijyen koşulları sağlanarak üretilen maskelerimiz yine hijyen koşullarını titizlikle yerine getiren ekiplerimiz tarafından aralıksız dağıtılmaya devam ediyor. Maskelerin hijyeni konusunda azami gayret gösteriyoruz. Dezenfektan ve kolonya üretimimizi de hız kesmeden sürdürüyoruz."

Altınok, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde kurulan atölyelerde, tela yapıştırma makinesini devreye sokarak günlük maske üretimini 7 bin 500 adede çıkardıklarını bildirdi.

Kaynak: AA