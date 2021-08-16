Keçiören Belediyesi ekiplerinden Bozkurt'ta hummalı çalışma
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Keçiören Belediyesi ekiplerinden Bozkurt'ta hummalı çalışma

Keçiören Belediyesi ekiplerinden Bozkurt'ta hummalı çalışma
Bültenler - Haberler | Güncel

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaraların sarılması için Kastamonu Bozkurt'a gönderilen 7 adet iş makinasının çalışmalarına devam ettiğini, temiz içme suyu ihtiyacının karşılanması için sevk edilen bir tır dolusu suyun ise dağıtımının yapıldığını söyledi.

Kastamonu Bozkurt'ta devam eden arama kurtarma çalışmalarıyla birlikte kentte selin izlerini silmek için yürütülen müşterek temizlik ve onarım çalışmalarına katılan Keçiören Belediyesi ekipleri üç gündür yoğun bir mesai harcıyor.

HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Selin getirdiği birikintilerin temizlenmesi ve bozulan yolların onarılmasında görevli personel ve iş makinelerinin aralıksız çalıştığını söyleyen Başkan Altınok, "Büyük bir sel felaketinin ardından geride kalan büyük bir yıkımla karşı karşıyayız. Yaşanan can kayıpları bizleri ve milletimizi derinden üzdü. Kayıp vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmalarına katılan her bir kahramanımıza rabbim güç kuvvet versin. Yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Keçiören Belediyesi olarak sel bölgelerimize ihtiyaç duyulan her türlü hizmeti vermeye devam edeceğiz." dedi. ?

Kaynak: Bültenler

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