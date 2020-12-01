Keçiören Belediyesi, Cumhuriyet Kulesi'nin yapımını hız kesmeden sürdürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Keçiören Belediyesi, Cumhuriyet Kulesi'nin yapımını hız kesmeden sürdürüyor

01.12.2020 15:19 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:19
Keçiören Belediyesi, Cumhuriyet Kulesi'nin yapımını hız kesmeden sürdürüyor

Keçiören Belediyesi, 2021 yılında açılışı yapılacak Cumhuriyet Kulesi'nin yapımını hız kesmeden sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi, 2021 yılında açılışı yapılacak Cumhuriyet Kulesi'nin yapımını hız kesmeden sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, tarihe atılan bir imza olan Cumhuriyet Kulesi'nin, Paris'teki Eyfel Kulesi müzesinde "Turkey, Ankara, Keçiören Cumhuriyet Kulesi" ibaresiyle yerini almış uluslararası bir vizyon projesi olduğunu aktardı.

Altınok, "Eserimiz, Ankara'yı 186 metreden temaşa etme imkanı sunacak, şehrimize maddi ve kültürel anlamda büyük kazanımlar sağlayacaktır. Kira gelirleriyle birlikte kısa sürede kendi maliyetini de amorti ederek hizmet verecektir." ifadelerini kullandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
Önlemler sıkılaştı, bir ilçemizde vakalar sıfırlandı! 'Güvenli bir liman haline geldik'
Önlemler sıkılaştı, bir ilçemizde vakalar sıfırlandı! "Güvenli bir liman haline geldik"
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı

Cumhuriyetin 100'üncü yılını temsilen inşa edilen Cumhuriyet Kulesi'nin Başkent'in sembol projesi olduğunu vurgulayan Altınok, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bir ilçe belediyesi, kendi imkanlarıyla ilk defa böyle bir yatırım projesine imza atıyor. Ekonomik anlamda iyi yönetilemeyen ilçe belediyelerinin böyle bir projeyi yapması oldukça zor. Bu anlamda Cumhuriyet Kulesi, sıra dışı bir mahiyete sahiptir. Cumhuriyet Kulesi, tamamlandığında 186 metre yüksekliğe sahip olacak ve bu yükseklikten de Ankara'yı seyretme imkanı sunacak. İçinde çocuklarımız için uzay terası, nikah salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, kafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı mekanlarımız yer alacak. Türkiye'de bir ilk olarak kulemizde paraşütle atlama noktası da yer alacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

İlgili Haberler

Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor
Hem yıkım, hem yapım çalışması sürüyor, bir mahalle 2 bin 251 konutla hızla dönüşüyor
Keçiören'de sıkı korona virüs denetimi
Keçiören'de sıkı korona virüs denetimi
Keçiören'de 200 bin tonluk asfalt serim seferberliği
Keçiören'de 200 bin tonluk asfalt serim seferberliği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Hulusi Akar Osman Kavala Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Alişan Enes Batur Demet Akalın
Spor Fuat Çapa Okan Buruk Ozan Tufan Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Pazar Edirne Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Keçiören Belediyesi, Cumhuriyet Kulesi'nin yapımını hız kesmeden sürdürüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 15:22:39. #1.14#
title