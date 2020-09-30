Keçiören Belediyesi, Cumhuriyet Kulesi'nin yapımını sürdürüyor

Keçiören Belediyesi öz kaynaklarıyla inşa edilen Cumhuriyet Kulesi'nin yapımı devam ediyor.

Keçiören Belediyesi öz kaynaklarıyla inşa edilen Cumhuriyet Kulesi'nin yapımı devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi, gelecek yıl açılışı yapılacak Cumhuriyet Kulesi'nin otopark, perde duvar, alçı-sıva, elektrik ve mekanik tesisat imalatı, yalıtım ve dolgu çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdürüyor.

Kule inşasında kullanılmak üzere 195 metre uzunluğundaki kule vinç kurulumu da devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye öz kaynaklarıyla inşa edilen Cumhuriyet Kulesi'nin yapımını hız kesmeden sürdürdüklerini belirterek, "Tarihe attığımız bir imza olan Cumhuriyet Kulesi, Paris'teki Eyfel Kulesi müzesinde 'Turkey, Ankara, Keçiören Cumhuriyet Kulesi' ibaresiyle yerini almış uluslararası bir eserdir. Kulemiz, şehrimize maddi ve kültürel anlamda büyük kazanımlar sağlayacaktır. Kule, kısa sürede maliyetini amorti edecek bir projedir." ifadelerini kullandı.

"Sıra dışı bir eser"

Altınok, kulenin, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını temsil eden sembol bir proje olduğunu aktararak, "Bir ilçe belediyesi kendi imkanlarıyla ilk defa böyle bir yatırım projesine imza atıyor. Ekonomik anlamda iyi yönetilemeyen ilçe belediyelerinin böyle bir projeyi yapması oldukça zor. Bu anlamda Cumhuriyet Kulesi sıra dışı bir mahiyete sahiptir. Örneğin, Atakule, Vakıflar Bankası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi destekleri ile rahmetli Altınsoy ve Özal döneminde yapılabilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

"Paraşütle atlama noktası da yer alacak"

Cumhuriyet Kulesi'nin yapısal özellikleri ve içerisinde barındırdığı sosyal ve kültürel alanlarla ilgili bilgiler veren Altınok, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Kulesı, tamamlandığında bir cam fanus içerisinde 145 metre yükseklikte döner restoran, çocuklar için uzay terası, Ankara'ya hakim bir noktada nikah kıymak isteyenler için nikah salonu, seyir terası, sergi salonu, kafeterya, hediyelik eşya bölümü, kafeler, spor merkezi gibi birbirinden farklı alternatifler sunan mekanlarıyla Ankara'nın göz bebeği haline gelecek.

Kuleye 37,6 metre yüksekliğinde çelik ve camdan oluşan kafes sisteminin eklenmesiyle ziyaretçiler, 600 metrekareden fazla alana sahip bir Selçuklu yıldızını gökyüzünde seyredebilecek. Bu büyüklükteki bir Selçuklu yıldızı, dünyada ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. İçerisinde 1.000 metrekare alana sahip 100 metre uzunluğunda, Tac Mahal mimarisinden esinlenerek tasarlanan, kulenin silüetinin seyredilebileceği bir de havuz olacak. Ayrıca Ankara Savaşı, Kurtuluş Savaşı ve Keçiören'in doğal yapısını anlatan 3 farklı konseptte tasarlanan heykeller de 42 metre yükseklikte yerini alacak. Türkiye'de bir ilk olacak diğer yenilik ise kulemizde paraşütle atlama noktasının da yer alacak olmasıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol