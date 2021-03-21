Keçiören Belediyesi, büyükelçilerin katılımıyla Nevruz etkinliği düzenledi
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Keçiören Belediyesi, büyükelçilerin katılımıyla Nevruz etkinliği düzenledi

21.03.2021 15:45 | Son Güncelleme: 21.03.2021 15:53
Keçiören Belediyesi, büyükelçilerin katılımıyla Nevruz etkinliği düzenledi

Keçiören Belediyesince, büyükelçilerin katılımıyla Nevruz Bayramı etkinliği gerçekleştirildi.

Keçiören Belediyesince, büyükelçilerin katılımıyla Nevruz Bayramı etkinliği gerçekleştirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Afganistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçiliklerinin katkılarıyla Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen program, katılımcı ülkelerin milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, programda, Nevruz'un Türklerin Ergenekon'dan çıkış destanı olduğunu, yeniden doğuşu temsil ettiğini söyledi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet daha ilan edilmeden önce, 22 Mart 1922'de Keçiören'de Nevruz programı yaptığını belirten Altınok, şöyle konuştu:

"Bugün yine kutladığımız için mutluyuz. İnsanlığın baharıdır nevruz. Maalesef acıdır, medeniyet, insanlık, demokrasi, özgürlük denilen bir dönemde insanlığın en büyük zulmüne, ızdırabına ve soykırımına şahit oluyoruz. Nevruz Suriye, Irak, Libya, Yemen, Doğu Türkistan'da zulme uğrayan kardeşlerimizin kurtuluşuna, birliğine, beraberliğine vesile olsun."

Altınok, Nevruz'un, dünya barışına katkı sağlamasını da temenni ederek, "Kardeş ülkeler ilişkilerini geliştirmelidir. Varlığımız, geleceğimizin daha güvenli olması buna bağlıdır." dedi.

Katılımcı ülkelerin büyükelçilerinin selamla konuşmalarının ardından Türk dünyası ülkelerinin milli dansları sahnelendi.

Altınok, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve büyükelçiler, nevruz ateşi yaktı, çekiç ile örs dövdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasemin Kalyoncuoğlu

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