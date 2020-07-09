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Keçiören Belediyesi bostanında ilk turfandayı Başkan Altınok yaptı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hizmet içi ihtiyaçların karşılanması ve toplumu üretme teşvik etmek için Bağlum'da bin metrekarelik alana kurulan bostanda turfandayı yaptı.

Keçiören Belediyesi bostanında ilk turfandayı Başkan Altınok yaptı
09.07.2020 11:35 | Son Güncelleme: 09.07.2020 12:00

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hizmet içi ihtiyaçların karşılanması ve toplumu üretme teşvik etmek için Bağlum'da bin metrekarelik alana kurulan bostanda turfandayı yaptı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçe belediyesi, dünyada ve Türkiye'de etkisini gösteren koronavirüs vakasının ardından önem kazanan tarımsal üretim için kolları sıvadı.

Bu kapsamda ilçeye bağlı köylerde organik tarımı teşvik etmek için fide ve tohum desteği sağlayan Keçiören Belediyesi, son olarak ilçede bin metrekarelik alana kurulan bostan ile tarımsal üretime destek vermeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Altınok, Türkiye'nin verimli toprakları ve 4 mevsimiyle birçok temel gıda ürününün üretimi için büyük bir şansa sahip olduğunu bildirdi.

Keçiören Belediyesi olarak ilçeye bağlı köylerde üretimi teşvik etmek için verdikleri fide ve tohum desteklerinin ardından belediye olarak da üretim yapmaya başladıklarını duyuran Altınok, domates, biber, hıyar, kavun ve patlıcan üretiminin yapıldığı bostanda yetişen hıyarı koparıp turfandayı yaptı.

Buradan toplanan ürünlerin de belediye yemekhanesi başta olmak üzere yine belediyeye ait tesislerde kullanılacağını ve tasarruf sağlanacağını aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli ata tohumumuzu yaygınlaştırmalıyız. Hem sağlığımız için hem de ekonomik gelir anlamında genleriyle oynanmamış olan tohumlarımızı önümüzdeki yıllarda da üreterek gelecek nesillere miras olarak bırakmalıyız. Artık silah, top, tüfek yerine tarımsal üretimde güçlü olmak önemli hale geldi. Savaşlar artık silahla değil üretimle ve ekonomik kazanımlarla yapılıyor. Bu nedenle ata tohumundan yetiştirdiğimiz fidelerimize sahip çıkarak onların sayısını artıracağız.""

Kaynak: AA

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