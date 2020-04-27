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Turgut Altınok, Sancaktepe, Keçiören, Ekonomi, Haber

Keçiören Belediyesi bir günde 126 noktayı yıkayarak dezenfekte etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelelerini her bir mahallede yürüttükleri detaylı temizlik çalışmalarıyla sürdürdüklerini belirterek, "Sadece Sancaktepe Mahallemizde cadde, sokak, park, sağlık ocağı, eczane, ibadethane, apartman girişleri ve...

27.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:10
Keçiören Belediyesi bir günde 126 noktayı yıkayarak dezenfekte etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelelerini her bir mahallede yürüttükleri detaylı temizlik çalışmalarıyla sürdürdüklerini belirterek, "Sadece Sancaktepe Mahallemizde cadde, sokak, park, sağlık ocağı, eczane, ibadethane, apartman girişleri ve iç kısımlarından oluşan 126 muhtelif noktayı doğal gül suyu katkılı deterjanla yıkayarak dezenfekte ettik." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki 51 mahallede yürütülen detaylı temizlik çalışmaları 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor.

Bu kapsamda Sancaktepe, Karargahtepe, Yükseltepe, Bademlik, Hasköy, Kamil Ocak, Yeşiltepe mahallelerinin tamamı ve bu mahallelerde bulunan binaların iç kısımları deterjanlı su ile yıkanarak dezenfekte edildi. Ekipler ayrıca ilçeye bağlı köylerde ve mesire alanlarında da temizlik çalışması yaparak doğaya bırakılan atıkları topladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede yürütülen koronavirüsle mücadele çalışmalarının mesai mefhumu olmaksızın devam ettiğini belirtti.

Altınok, daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için gece gündüz sahada çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, "Mikrobik olması muhtemel noktalarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz. Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklar, binalar, ibadethaneler dezenfekte ediliyor. Normalleşmenin hızlı gerçekleşmesi için mümkün olduğu kadar evlerimizden çıkmayalım, kurallara uyalım hem kendi sağlığımızı koruyalım hem de bir başkasının sağlığına zarar vermeyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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