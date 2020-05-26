Keçiören Belediyesi bayramda ilçe temizliğini sürdürdü Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 46 kişilik temizlik ekibiyle Ramazan bayramı boyunca 30'dan fazla mahallede 222 cadde ve sokakta dezenfekte, yıkama ve mıntıka temizliği yapıldığını bildirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 46 kişilik temizlik ekibiyle Ramazan bayramı boyunca 30'dan fazla mahallede 222 cadde ve sokakta dezenfekte, yıkama ve mıntıka temizliği yapıldığını bildirdi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçede bayram süresince temizlik faaliyetleri devam etti.

Açıklamada görüşlerine yerine verilen Başkan Altınok, rutin olarak yaptıkları mahalle temizliğini bayram boyunca sabahın ilk ışıklarına kadar yıkama ve dezenfekte faaliyetleriyle sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ana cadde ve bulvarlarımızda, sokaklarımızda süpürge ve suyun dokunmadığı yer bırakmadık. Ramazan bayramı süresince ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirip bayram temizliğine devam ettik. İlçemiz, Ankara'nın ve Türkiye'nin en temiz ve düzenli ilçesidir.

Gece gündüz demeden, mesai mefhumu tanımaksızın özverili bir şekilde Keçiören'e hizmeti sürdürüyoruz. Temizlik çalışmalarında vatandaşın sosyal medya ve diğer mecralar üzerinden yıkanması talebinde bulunduğu 18 sokak da ekipler tarafından detaylı olarak temizlendi."

Altınok, 46 kişilik temizlik ekibiyle Ramazan bayramı boyunca 30'dan fazla mahallede 222 cadde ve sokakta dezenfekte, yıkama ve mıntıka temizliği yapıldığını aktardı.

Başkan Altınok ayrıca Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların kurallara uyması gerektiğini hatırlatarak sosyal mesafe, hijyen ve izolasyon konularına yönelik de tavsiyelerde bulundu.

Altınok, insan sağlığının her şeyden önemli olduğunu belirterek şunları aktardı:

"Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için çalışıyoruz. Mikrobik ortamlarla birlikte şehrimizin her tarafında dezenfekte çalışması yürütüyoruz.

Parklarımız dahil olmak üzere, pazar yerleri ve sokaklar dezenfekte ediliyor. Mümkün olduğu kadar evlerimizden dışarıya çıkmayalım. Eğer sokağa çıkmak zorunda kaldıysak sosyal mesafemizi koruyalım. Kurallara uyalım bir başkasının sağlığına zarar vermeyelim."

Kaynak: AA