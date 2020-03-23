Keçiören Belediyesi "Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı" kurdu Keçiören Belediyesi, sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşların eczane ve market gibi acil alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için "Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi"ni kurdu.

Keçiören Belediyesi, sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşların eczane ve market gibi acil alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için "Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi"ni kurdu.

Keçiören Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı kapsamında "Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı" kuruldu.

Vatandaşlar, belediye bünyesinde hizmete başlayan "0 312 339 00 15" telefon numaralı "Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı"nı arayarak destek talebinde bulunabiliyor.

Başvuruda belirtilen adrese giden yetkililer, alışveriş listesi ve bedelini imza karşılığında aldıktan sonra talep edilen ürünleri en yakın merkezden temin edip para üstü ve fişiyle birlikte yine imza karşılığında vatandaşa teslim ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, konuya ilişkin değerlendirmesinde, koronavirüsle mücadelede yerel yönetimlerin vatandaşa her türlü desteği vermesi gerektiğini belirtti.

Altınok, "Devletimiz ve hükümetimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla vatandaşımızın koronavirüsten etkilenmemesi için imkanlarını seferber ediyor. Bizler de belediyeler olarak bu salgın hastalık dolayısıyla sokağa çıkmaktan imtina eden özellikle 60 yaş üstü vatandaşımıza yardımcı oluyoruz." açıklamasını yaptı.

Keçiören'de sokak ve caddeler dezenfekte ediliyor

Keçiören'de koronavirüsle mücadele için mahallelerde temizlik çalışması başlattıklarını aktaran Altınok, ekiplerin muhtarlarla koordineli bir şekilde çalışarak sokak ve caddeleri temizlediklerini belirtti.

Temizlik İşleri Müdürlüğünün sahada görev yapan 700 personeli ile 24 saat esasına göre 51 mahallenin tamamını detaylı olarak temizleyip dezenfekte ettiğini aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Belediyemize kazandırdığımız temizlik araçlarımızla ve kurduğumuz temizlik ekibimizle mahallelerimizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve boş arazileri temizliyor ve salgın hastalığa karşı dezenfekte ediyoruz. Okul, cami, cemevi, mescit, Kur'an kursları, sağlık ocağı, muhtarlık binası, polis karakolu, eğitim ve kültür merkezi, hastane, tıp merkezi, halk eğitim merkezi, öğrenci yurdu, zabıta karakolu, mahalle konağı, stadyum, düğün salonu, emniyet müdürlüğü, vergi daireleri, taksi, dolmuş, otobüs, durak, çocuk oyun alanı, ATM ve piknik alanları gibi 480 ayrı noktada da dezenfekte çalışması yürüttük."

Kaynak: AA