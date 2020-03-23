Keçiören Belediyesi "Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı" kurdu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Keçiören Belediyesi "Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı" kurdu - Haberler
Keçiören, Güncel

Keçiören Belediyesi "Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı" kurdu

Keçiören Belediyesi, sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşların eczane ve market gibi acil alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için "Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi"ni kurdu.

23.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:58
Keçiören Belediyesi

Keçiören Belediyesi, sokağa çıkma yasağı getirilen vatandaşların eczane ve market gibi acil alışveriş ihtiyaçlarını karşılamak için "Alo 60 Yaş Üstü Destek Merkezi"ni kurdu.

Keçiören Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlar için uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı kapsamında "Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı" kuruldu.

Vatandaşlar, belediye bünyesinde hizmete başlayan "0 312 339 00 15" telefon numaralı "Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı"nı arayarak destek talebinde bulunabiliyor.

Başvuruda belirtilen adrese giden yetkililer, alışveriş listesi ve bedelini imza karşılığında aldıktan sonra talep edilen ürünleri en yakın merkezden temin edip para üstü ve fişiyle birlikte yine imza karşılığında vatandaşa teslim ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, konuya ilişkin değerlendirmesinde, koronavirüsle mücadelede yerel yönetimlerin vatandaşa her türlü desteği vermesi gerektiğini belirtti.

Altınok, "Devletimiz ve hükümetimiz, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla vatandaşımızın koronavirüsten etkilenmemesi için imkanlarını seferber ediyor. Bizler de belediyeler olarak bu salgın hastalık dolayısıyla sokağa çıkmaktan imtina eden özellikle 60 yaş üstü vatandaşımıza yardımcı oluyoruz." açıklamasını yaptı.

Keçiören'de sokak ve caddeler dezenfekte ediliyor

Keçiören'de koronavirüsle mücadele için mahallelerde temizlik çalışması başlattıklarını aktaran Altınok, ekiplerin muhtarlarla koordineli bir şekilde çalışarak sokak ve caddeleri temizlediklerini belirtti.

Temizlik İşleri Müdürlüğünün sahada görev yapan 700 personeli ile 24 saat esasına göre 51 mahallenin tamamını detaylı olarak temizleyip dezenfekte ettiğini aktaran Altınok, şunları kaydetti:

"Belediyemize kazandırdığımız temizlik araçlarımızla ve kurduğumuz temizlik ekibimizle mahallelerimizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve boş arazileri temizliyor ve salgın hastalığa karşı dezenfekte ediyoruz. Okul, cami, cemevi, mescit, Kur'an kursları, sağlık ocağı, muhtarlık binası, polis karakolu, eğitim ve kültür merkezi, hastane, tıp merkezi, halk eğitim merkezi, öğrenci yurdu, zabıta karakolu, mahalle konağı, stadyum, düğün salonu, emniyet müdürlüğü, vergi daireleri, taksi, dolmuş, otobüs, durak, çocuk oyun alanı, ATM ve piknik alanları gibi 480 ayrı noktada da dezenfekte çalışması yürüttük."

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor Haberler
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haberler
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
'Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz' Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı Haberler
Yurt dışından gelen kaç vatandaş hangi ilde karantinada? Bakan açıkladı
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi Haberler
Koronavirüs sonrası bir bankadan daha beklenen adım geldi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
HDP'li belediye başkanının görevden alınmasını protesto eden 16 kişi gözaltına alındı
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Taksim İlkyardım Hastanesi'nde karantinadan kaçan kadın, yakalandı
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da cezaevinde koronavirüs isyanı! 23 kişi hayatını kaybetti
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Suudi Arabistan'da koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı...
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Rus doktordan Putin'i zora sokacak koronavirüs iddiası: Gerçeği gizlemeye çalışıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Vuhanlı doktordan korkutan iddia: Çin'de son 3 gündür vakaya rastlanmadığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Yasağa rağmen açık olan 2 dükkan fark edildi; soruşturma başlatıldı, mekanlar mühürlendi, para cezası verildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca Abdulhamit Gül
Magazin Yalın Cem Yılmaz James Bond Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Burak Yılmaz Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Polis Wuhan Almanya 112 Acil
Şu an buradasınız: Keçiören Belediyesi "Alo 60 Yaş Üstü Destek Hattı" kurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 13:36:21. #1.15#
title