Keçiören Belediyesi 'Ak Masa' çözümün merkezi oldu
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Keçiören Belediyesi 'Ak Masa' çözümün merkezi oldu

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Keçiören Belediyesi 'Ak Masa' çözümün merkezi oldu

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Ak Masa" Keçiörenli vatandaşın çözüm merkezi oldu.

Keçiören Belediyesi bünyesinde hizmet veren "Ak Masa" Keçiörenli vatandaşın çözüm merkezi oldu. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 940 bin nüfusuyla Ankara'nın en büyük ilçesi olan Keçiören'de ulaşılabilir belediyecilik anlayışını sürdürdüklerini belirterek, "Belediyemizi daha ulaşılabilir hale getirmek ve vatandaşımızla olan iletişimimizi daha da artırmak için hizmet veren Ak Masa birimimiz vatandaşımızdan gelen yüzlerce talebin karşılanması noktasında önemli bir görevi icra ediyor. Vatandaşımız 7 gün 24 saat Ak Masa aracılığıyla bizlere ulaşabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Ak Masa; yüz yüze görüşme, Çağrı Merkezi, Başkan'a Mesaj, web sayfası, Ak Masa E-Posta, Whatsap-Bip İhbar Hattı, CİMER, Açık Kapı ve Mavi Masa gibi kanallardan gelen istek ve talepleri ivedilikle cevaplıyor. Bu kapsamda Ak Masa'da görevli olan halkla ilişkiler uzmanları tarafından tasnif edilen istekler ilgili birimlere yönlendiriliyor. Birimlerden gelen bilgilendirme cevapları SMS ile başvuru sahibi olan vatandaşa iletilerek sorunlar kolayca çözümleniyor.

Ak Masa biriminin elektronik ortamdan gelen talepleri karşılamak için profesyonel bir sistemle çalıştığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise şu bilgileri verdi:

"Ak Masa aracılığıyla vatandaşımızın taleplerini zaman kaybı yaşamadan, geniş bir katılımla ve güçlü bir iletişim ağıyla aktarabilmelerini sağlıyoruz. Kaliteli ve iyi bir hizmete erişimini kolaylaştırıyor, vatandaşımızın yönetime katılımını sağlıyoruz. Aynı zamanda bilgilerin gizliğini esas alarak güvenli bir iletişimi mümkün hale getiriyoruz. Öte yandan hizmetlerimize yönelik vatandaşımızın memnuniyetlerini de denetlemiş oluyoruz. Ak Masa aracılığıyla belediyemize ulaşmak isteyen vatandaşlarımız "444 52 76"nolu telefonu arayabilirler." - ANKARA

Keçiören Belediyesi 'Ak Masa' çözümün merkezi oldu
Keçiören Belediyesi 'Ak Masa' çözümün merkezi oldu
Keçiören Belediyesi 'Ak Masa' çözümün merkezi oldu
Keçiören Belediyesi 'Ak Masa' çözümün merkezi oldu
Keçiören Belediyesi 'Ak Masa' çözümün merkezi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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