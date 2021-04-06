Keçiören Belediyesi ağaç ve çiçek dikme çalışmalarını sürdürüyor
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Keçiören Belediyesi ağaç ve çiçek dikme çalışmalarını sürdürüyor

Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi
Keçiören Belediyesi ağaç ve çiçek dikme çalışmalarını sürdürüyor

Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Türkiye'de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alan Keçiören'de bulunuyor.

Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Türkiye'de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alan Keçiören'de bulunuyor. İlçemizdeki 519 parkımızı menekşe, ıhlamur, karanfil ve birçok türden ağaçla buluşturuyoruz. Her bir parkımızı rengarenk ve yemyeşil bir görünüme kavuşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede 519 adet parkın yaza hazırlanması için ağaç ve çiçek dikme çalışmaları sürüyor.

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki park ve bahçeleri bahara hazırlamak için 85 bin adet menekşeyi toprakla buluşturdu.

Ekipler aynı zamanda ıhlamur ve karanfil ile akçaağaç, leylandi, çınar ve ladin türünden ağaçları da ilçedeki park ve bahçelere dikmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, Türkiye'de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alanın Keçiören'de bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İlçemizdeki 519 parkımızı menekşe, ıhlamur, karanfil ve birçok türden ağaçla buluşturuyoruz. Her bir parkımızı rengarenk ve yemyeşil bir görünüme kavuşturuyoruz. İlçedeki park, bahçe ve yeşil alanların sayısını artırmak için çalışmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Şehrimizdeki 519 parkımızın 27 tanesini son bir yılda inşa ettik. Kullanılamaz halde olan 200'e yakın parkımızı revize ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk.

İmar artığı olarak bilinen ve görüntü kirliliği oluşturan noktalarla birlikte orman alanı olan bölgelerimizi de yeşillendirerek estetik bir görünüme kavuşturduk. Yeni inşa ettiğimiz parklarımızı yeşil alan, çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank ve kamelyalarla donattık."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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