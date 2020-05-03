Keçiören Belediyesi 500 adet Isparta gülü dikti
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Keçiören Belediyesi 500 adet Isparta gülü dikti

Keçiören Belediyesi 500 adet Isparta gülü dikti
03.05.2020 11:52 | Son Güncelleme: 03.05.2020 11:52

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlçemizde 500 adet Isparta gülü dikimi yaptık. Keçiören bir sular ve güller şehridir.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlçemizde 500 adet Isparta gülü dikimi yaptık. Keçiören bir sular ve güller şehridir. Antalya'dakinden fazla şelale, Isparta'dakinden fazla gül olan Keçiören'i rengarenk bir kent haline getiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki birçok noktaya Isparta gülü dikimi yapılarak yaza rengarenk giriş yapmaya hazırlanılıyor.

Başkan Altınok, çevre düzenleme ve ağaçlandırma faaliyetleri kapsamında ilçedeki parklara çeşitli türde çiçek dikim çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih Sultan Mehmet Parkı'na 150, Fatih Terim ve Kanuni parkları ile Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ne 100'er, Kalaba yürüyüş yoluna ise 50 olmak üzere toplamda 500 adet Isparta gülü dikimi yapıldığını kaydetti.

Keçiören'i, Ankara'nın ve Türkiye'nin en yeşil ilçesi yapacaklarını vurgulayan Altınok, şöyle devam etti:

"İlçemizde 500 adet Isparta gülü dikimi yaptık. Keçiören bir sular ve güller şehridir. Antalya'dakinden fazla şelale, Isparta'dakinden fazla gül olan Keçiören'i rengarenk bir kent haline getiriyoruz. Biz Keçiören'de kayalık alana ağaç diktik. Sevgiyle, inanarak yaparsanız kayada da, bozkırda da ağaç biter. Keçiören'de parkların ve yeşil alanların sayısını da çoğaltıyoruz. Sokaklarımıza diktiğimiz her bir ağacın bakımını ve takibini belediye olarak biz yapıyoruz. Aynı zamanda vatandaşlarımız da bu ağaçlarımızı koruma ve kollama sorumluluğunu üstleniyor."

Keçiören Belediyesi geçtiğimiz günlerde sosyal alanlara, yürüyüş yolu kenarlarına ve çocuk oyun parklarına 33 bin adet menekşe dikimi yaparak ilçeyi rengarenk görünüme kavuşturmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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