Keçiören Belediyesi 1 milyon adet maske, 100 bin şişe dezenfektan dağıttı
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Keçiören Belediyesi 1 milyon adet maske, 100 bin şişe dezenfektan dağıttı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belediye öz kaynaklarıyla üretilen 1 milyon adet maske ve 100 bin şişe dezenfektanı vatandaşlara dağıttıklarını belirtti.

Keçiören Belediyesi 1 milyon adet maske, 100 bin şişe dezenfektan dağıttı
30.05.2020 11:55 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:55

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında belediye öz kaynaklarıyla üretilen 1 milyon adet maske ve 100 bin şişe dezenfektanı vatandaşlara dağıttıklarını belirtti.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, Altınok, belediyenin Yunus Emre Kültür Merkezinde kurulan atölyelerde, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenleri tarafından üretilen 1 milyon adet maske ve Keçiören Ovacık'ta kurulan laboratuvarlarda üretilen 100 bin şişe dezenfektanı, vatandaşlara dağıttıklarını kaydetti.

Altınok, Keçiörenli ve Ankaralı vatandaşların maske ve dezenfektan ihtiyacını karşılamak için koronavirüs vakasının görüldüğü ilk haftadan itibaren üretime geçtiklerini kaydederek, maske ve dezenfektanların Başkent'teki diğer ilçeler ile çeşitli kurum ve kuruluşlarda da dağıtımının yapıldığını aktardı.

Normalleşme sürecine tam destek

Tela yapıştırma makinesini devreye sokarak maske üretim kapasitesini her geçen gün artırdıklarının bilgisini veren Altınok, şöyle devam etti:

"Ülkemizde Kovid-19 vakasının görüldüğü ilk günden itibaren salgınla mücadelemizi isabetli adımlarla sürdürmeye devam ediyoruz. Salgınla eş zamanlı olarak yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde, öz kaynaklarımız ile bilim heyetimizin danışmanlığında maske ve dezenfektan üretimine kolonya üretimini de ekledik.

Normalleşme sürecinde de Keçiören Belediyesi olarak devletimizin ve hükümetimizin koronavirüsle mücadelede ortaya koyacağı her türlü çalışmaya sonuna kadar destek vereceğiz. İnsan sağlığını ön planda koruyucu ve önleyici salgın politikamızla koronavirüs belasını el birliğiyle atlatacağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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