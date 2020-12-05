Keçiören Belediye Başkanından 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok bütün kadınlara mesaj gönderdi.

Başkan Turgut Altınok Milli Mücadeleyi hatırlatarak," Kadınlarımızın haklarını bir güne sığdırmak mümkün değildir. Kadınlarımıza karşı saygı ve sevgimizi sunmalı, onların geleceğimizi inşa eden birer mimar olduklarını her daim hafızamızda tutmalıyız. Çünkü Milli Mücadelede cepheyi besleyen Nene Hatunlar, Kara Fatmalar ve nice sembol kahraman analarımız ve kadınlarımız bu torakları bizlere vatan yapmışlardır" ifadelerini kullandı.

5 Aralık'ın aynı zaman Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verildiği gün olduğunun altını çizen Altınok, "Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Dünyada gördüğümüz her şey kadının eseridir' diyerek hem dünya kadınının hem de Türk kadınının ne kadar değerli olduğunu çok güzel şekilde ifade etmiştir. Bu anlamda ülkemiz kadınlarımıza seçme ve seçilme hakkını 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile vermiş ve tüm dünyaya örnek oluştur. Son yıllarda ülkemizde ve tüm dünyada kadınlara yönelik şiddetin artış göstermesi de kabul edilebilir değildir. Her ne sebeple olursa olsun kadınlara yönelik şiddetin kaşsısında olduğumuzu yüksek sesle dile getirmeliyiz. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü tebrik ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdulkadir Günyol