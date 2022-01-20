Keçiören Belediye Başkanı, gazetecilerle Estergon Türk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi

ANTALYA (Bültenler) - Keçiören'i Türkiye'nin minyatürü olarak değerlendiren Başkan Altınok, "Keçiören bir milyona yakın nüfusuyla Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri. Keçiören, İç Anadolu ve Orta Anadolu'dan gelen insanların yoğunlukta yaşadığı bir ilçe olsa da; aynı zamanda Edirne, Antalya, Bursa, Manisa, Mardin, Şanlı Urfa, Trakya ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanlarımızın yaşadığı bir kent. Burası Türkiye'mizin küçük bir minyatürü aslında. Böyle olunca belediyecilikte de bir değişim, dönüşüm yaptık. Sosyal belediyecilik anlayışını geliştirdik. Sanat ve kültür, engelli ve yaşlı, eğitim ve sağlık alanlarına büyük hizmetler sunduk. Normalde belediyeler rutin işlere bakıyorlardı. Aslında tam da bakamıyorlardı. Ellerindeki mevcut arsalarda nasıl imar planı değişikliği yapar da satarız diye uğraşırlardı." dedi.

Başkan Altınok Türkiye'deki belediyelerin sunduğu hizmetlerin birçoğunda Keçiören'in öncü olduğunu vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeşil alan, yürüyüş ve koşu yolları Keçiören'de yapılmaya başladı. Ankara'da yürüyüş yolu dahi yoktu. Gerçi iki tane vardı, biri çiftlikte diğeri de Oran şehrindeydi. Onu da vatandaşlar yürüye yürüye yapmıştı. Biz 1994'te yürüyüş yolu yapmaya başladık. Kentsel dönüşümü de, 'insanca yaşam insanca hayat' sloganıyla biz başlattık. Hürriyet gazetesinde 'gecekonduda yaşamak kader değildir' diye manşet atılmıştı. Büyükşehirlerimizde insanlarımızın birçoğu gecekonduda yaşıyordu. Altyapı, üstyapı, yeşil alanlar, park, spor alanları yoktu.Vatandaşlarımız yazın yanıyor, kışın donuyorlardı. Yol olmadığı için odununu ve kömürünü 800 metre sırtında taşıyan vatandaşlarımız vardı. 1994 ve 2022 yılını düşündüğümüzde uzun bir süre… Bu süreçte belediyecilik anlayışı da değişti. Keçiören'e kazandırdığımız eserler ve hizmetlerin hiçbirini rant odaklı yapmadık. Rant odaklı imar değişikliği hiç olmadı, olamaz. Bu hususlarda bir soruşturmam dahi yok. Hizmetlerimizi hem geleceği kurtarsın hem de bugüne güzellik katsın diye hayata geçirdik. Siyaseti kirleten insanlar olabilir. Bu fakir, belediyeciliğe yeniklikler kazandırdı. Birçok çalışmamız da kanunlaştı."

Samimi bir ortamda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Altınok, onlara Keçiören Belediyesine ait tesislerden ücretsiz istifade edebilecekleri Serbest Dolaşım Kartı hediye etti.

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