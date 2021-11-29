Keçiören Belediye Başkanı, Başkent'e gelen öğrencilerle buluştu - Haberler
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Keçiören Belediye Başkanı, Başkent'e gelen öğrencilerle buluştu

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Keçiören Belediye Başkanı, Başkent'e gelen öğrencilerle buluştu

Ulaşım, yemek, gezi rehberi ve konaklama ihtiyaçları Keçiören Belediyesi tarafından karşılanan öğrenciler Ankara ve Keçiören'deki önemli tarihi ve turistik mekânları gezme fırsatı buldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da Deniz Dünyası'nı ziyaretleri sırasında öğrencilerle bir araya gelerek akvaryumda bulunan balıklar ve diğer deniz canlıları hakkında çeşitli bilgiler verdi.

Altınok öğrencilerle uzun süre sohbet ederek, başarılı olmaları için onlara şu önerilerde bulundu:

"Her biriniz birer Türk bayrağısınız. Özgüveniniz yüksek olsun. Milli ve manevi değerlerimizi yaşatacak olan sizlersiniz. Milletimizin umudu, istikbali ve ikbalisiniz. Gün gelecek ülkemizi sizler yöneteceksiniz. Bu nedenle çok çalışacaksınız. En önemlisi de çok okuyacaksınız. Ülkemizi, Atatürk`ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üstüne sizler çıkaracaksınız."

Keçiören Belediyesi tarafından misafir edilen 20 öğrenci ve 3 öğretmenden oluşan grup Anıtkabir, Birinci TBMM Binası ve Kurtuluş Savaşı Müzesi, Mehmet Akif Ersoy'un Hamamönü'ndeki evi ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabri ile Keçiören'deki Büyük Şelale, Estergon Kalesi ve Etnografya Müzesi, Deniz Dünyası ve Doğal Yaşam Parkı'nı gezerek dolu dolu bir gün geçirdiler.

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