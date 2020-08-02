Keçiören Belediye Başkanı Altınok yaşlılarla bayramlaştı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren huzurevinde düzenlenen Kurban Bayramı eğlencesine katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren huzurevinde düzenlenen Kurban Bayramı eğlencesine katıldı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Tepebaşı Mahallesi'nde hizmet veren huzurevinin bahçesi bayram eğlencesi için sosyal mesafe ve temizlik kurallarına göre hazırlanırken, programda her bir yaşlının maskesini takmasına da özen gösterildi. Alana kurulan ses sistemi ile de yaşlılar müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaşlıları tek tek selamladıktan sonra onlara hitaben bir konuşma yaptı.

Altınok, yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşlılarımızın sofrasında kuş sütü bile olacak. Gıdalar için en kaliteli malzemeler kullanılacak. Yaşlılarımıza bunu yaptığımız zaman belediyemize bereket geliyor, nitekim bereket geldi de... Ankara'nın en borçlu belediyesiydik, en fazla faiz ödeyen belediyesiydik. Ama şu anda en itibarlı, ekonomik olarak en rahat ve en çok yatırım yapan belediyesiyiz. Milli Piyango'dan ya da şans oyunlarından para çıkmadı. Analarımızdan, babalarımızdan aldığımız dualarla belediyemiz bereketlendi. Burada verilen her şeyi Rabbim bize misliyle geri veriyor.

Huzurevimizde yaşayan analarımızın babalarımızın ellerinden öpüyorum. Kurban Bayramı'nız mübarek olsun, hayırlara vesile olsun. Bütün dünya, bütün insanlık Kovid-19 denen bela ile mücadele ediyor. Bu nedenle eskisi gibi bayramlaşamadık. Bu bela bir tehdit olarak devam ediyor."

Altınok, Keçiören Belediyesi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik huzurevinde önlem aldığını ve bu önlemlerin eksiksiz uygulandığını aktardı.

Altınok, şunları kaydetti:

"Dünyada gördüğümüz, huzurevlerinde birçok yaşlı alınamayan önlemler nedeniyle hayatını kaybetti. Toplu ölümler gerçekleşti. Ama biz Keçiören Belediyesi olarak hızlı davrandık, diğer kurumlarımızdan da hızlı davrandık ve tedbirlerimizi aldık. Çok şükür, herhangi bir yaşlımızda Kovid-19 görülmedi. Bundan sonra görülmemesi için de temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet etmeliyiz.

Hiçbir şey henüz geçmiş değil. Tam aksine dünyada yaşanan gevşeme nedeniyle koronavirüs belasında artış yaşanıyor. Bugün de açık bir alanda bayram eğlencesi düzenleyerek temizlik, maske ve mesafe kurallarımızı da uygulayarak programınızı gerçekleştiriyoruz."

"Anne ve babanın rızasını gönlünü almayanın iki dünyası perişandır"

Turgut Altınok, anne ve baba sevgisinin önemine işaret ederek, "Sizler bizim her şeyimizsiniz. Anamız, babamız ne ise sizler de onlar gibisiniz. Sizlerin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur, sizlerin üzüntüsü bizim de üzüntümüzdür. Hani denir ya, 'Anne ve babanı sırtında hacca bile götürsen of deme.' Anne ve babaya hürmetin tarifi tam da böyledir. Anne ve babanın hakkını kimse ödeyemez. Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), 'Cennet anaların ayağının altındadır' buyurmuştur. Anne ve babanın rızasını gönlünü almayanın iki dünyası perişandır." değerlendirmesini yaptı.

Huzurevi hizmetini verenlerin bu işe gönül vermesi gerektiğini aktaran Altınok, bir yaşlının gönlünü kıranın bütün dünyanın gönlünü kırmış, bir yaşlının gönlünü alanın bütün dünyanın gönlünü almış gibi olacağını kaydetti.

Altınok, "Burayı 'sevap merkez bankası' ya da 'beddua merkez bankası' yapacak olan bizleriz. Burada işler iyi giderse sevabımız büyük olur. Eğer burada işler kötü giderse beddua alırız, günah olur, vebali büyük olur. Görevimiz bitecek, gök kubbede hoş bir seda, gönüllerde hoş bir intiba bıraktığımızda en büyük, en yüksek makam budur." ifadelerini kullandı.

"Yurdumuzu 7 yıldızlı otel gibi yapacağız"

Huzurevinin taşınmayacağını belirten Altınok, yaşlıların ikamet ettiği yurdun da yenileneceğini bildirdi.

Altınok, "Yurdumuzun ihalesini de yaptık. İlk göreve geldiğimizde de yurdumuzu yapmıştık. Şimdi de görüyorum ki yine bakıma ihtiyacı var, pırıl pırıl yapacağız. 7 yıldızlı otel gibi yapacağız. Burası hiçbir yere taşınmıyor, AVM mi, darphane mi derseniz ben huzurevi derim ve hepsinden kıymetlidir." değerlendirmesini yaptı.

Altınok, konuşmasının ardından yaşlılara bayram hediyesi takdiminde bulundu.

Kaynak: AA