Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Vatandaşa çürük mal satan esnafa müsamahamız yok"
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Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Vatandaşa çürük mal satan esnafa müsamahamız yok"

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: 'Vatandaşa çürük mal satan esnafa müsamahamız yok'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Esnaf başımızın tacı ama vatandaşa hakaret eden, çürük mal satan esnafa da müsaade ve müsamahamız olmadı" ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Esnaf başımızın tacı ama vatandaşa hakaret eden, çürük mal satan esnafa da müsaade ve müsamahamız olmadı" ifadelerini kullandı.

Başkan Altınok, yıllarca pazar mafyasına karşı durduklarını belirterek, "Ne eyvallah ettik ne de vatandaşımızı ezdirdik. Doğru esnaf başımızın tacı ama vatandaşa hakaret eden, çürük mal satan esnafa da müsaade ve müsamahamız olmadı. Bundan sonra da olmayacak, bu böyle biline. Yetkilerimiz dahilinde gerekli işlemler yapıldı ve yapılmaya devam edecektir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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