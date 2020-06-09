Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Türkiye'nin en itibarlı belediyelerinden biriyiz" Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları planlamalarla belediyeyi Türkiye'nin en itibarlı belediyesi haline getirdiklerini kaydetti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları planlamalarla belediyeyi Türkiye'nin en itibarlı belediyesi haline getirdiklerini kaydetti.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, vatandaştan gelen yoğun sevgi selinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Eğer Keçiören'e ait olursanız, kalbinizde, beyninizde ve yüreğinizde bu şehir olursa, o kente hizmetkar olursunuz." ifadelerini kullandı.

Altınok, göreve geldikleri günden itibaren yaptıkları planlamalarla belediyeyi Türkiye'nin en itibarlı belediyesi haline getirdiklerini aktararak, "Güller, şelaleler, güzellikler şehri Keçiören'i yeniden parlayan yıldız yapmak için, gönüller alıp, gönüller yapmak için hizmetkar olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Keçiören'de her yaş grubundan vatandaşla ayrı bir gönül bağı kurduğunu ifade eden Altınok, özellikle çocuklarla ve gençlerle kurdukları samimi ilişkiden büyük keyif aldığını vurguladı.

"İlçemizi modern kent haline getirdik"

Altınok, çocuklar gençlerle çok iyi bir diyaloğunun olduğuna işaret ederek, "Çünkü çocuklar ve gençler milletlerin ve devletlerin geleceği, umudu, ümidi, ikbali ve istikbalidir. Çocuklarımıza ve gençlerimizle çok iyi ilgilenip, onlara iyi bakmamız, onları en iyi şekilde yetiştirmemiz lazım. Her dönemde çocuklarla ve gençlerle samimi bir sevgi bir bağımız oluşmuştur, bu bağ hala da devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Keçiörenlilerin sevgisini boşa çıkarmayacaklarını, geçmişe olduğu gibi bugün de ortaya koyacakları eserlerle anılacaklarını ifade eden Altınok, şunları kaydetti:

"Bir Keçiören çocuğu olarak bu şehri modern ve gezilip görülmesi gereken yerler listesine soktuk. Göreve geldiğimizden itibaren söz verdiğimiz gibi yollarımızı asfaltladık, parklarımızın bakımlarını yaptık, tesislerimizin eksiklerini giderdik. Daha yaşanabilir bir kent inşa etmek istiyorsanız eserler bırakmanız gerekir. Bizler de ortaya koyduğumuz eserlerle ve hizmetlerle gecekonduları ortadan kaldırarak ilçemizi modern kent haline getirdik."

Kaynak: AA