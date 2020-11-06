Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Tokyo'da sporcularımızın yanındayız"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Tokyo'da sporcularımızın yanındayız"

06.11.2020 12:35 | Son Güncelleme: 06.11.2020 12:35
Keçiören Belediye Başkanı Altınok:

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Hiçbir engel azim ve gayretin karşısında engel değildir.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Hiçbir engel azim ve gayretin karşısında engel değildir. Milli gururumuz olan sporcularımız, ata sporu olarak bilinen goalball branşında ülkemizi temsil ederek bayrağımızı gönderde dalgalandırmışlardır." ifadelerini kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Belediyesi kurumsal sosyal medya hesaplarından yayınlanan "Keçiören'in Yıldızları" programında bu hafta görme engellilerin ata sporu olarak bilinen goalball'ın başarılı iki milli sporcusu Hüseyin Alkan ve Tekin Okan Düzgün'ün başarı hikayeleri izleyicilerle paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören'in Yıldızları'nda bu hafta Goalball A Milli Takım sporcuları Hüseyin Alkan ve Tekin Okan Düzgün'ün konuk edildiğini belirtti. Altınok, "Hiçbir engel azim ve gayretin karşısında engel değildir. Milli gururumuz olan sporcularımız, ata sporu olarak bilinen goalball branşında ülkemizi temsil ederek bayrağımızı gönderde dalgalandırmışlardır. Tokyo Goalball Paralimpik Şampiyonası'nda da her iki sporcumuzun yanında olacağız." açıklamasında bulundu.

Alkan ve Düzgün'ün 2012 Londra Paralimpik Oyunları'nda Türkiye adına bir ilke imza atarak bronz madalya kazandıklarını kaydeden Altınok, milli takımda birlikte mücadele eden sporcuların birçok dereceyi de birlikte aldıklarını anımsattı. Altınok, "Milli sporcularımız hem hayat hikayeleriyle hem de spordaki başarılarıyla gençlerimize örnek oluyor. Birçok başarıya takım arkadaşı olarak imza atan millilerimiz bu kez de Tokyo Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluğu göğüslemek istiyor. Sporcularımıza gönülden destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Eğitim ve spor önemli"

Engellilerin eğitim ve spora mutlaka yönlendirilmesi gerektiğinin önemini vurgulayan Milli Sporcu Hüseyin Alkan ise, "Engelli kardeşlerime ve ailelerine sesleniyorum. 20 yıl önce beni görmüş olsaydınız bu noktaya geleceğimi hiç biriniz düşünmeyecektiniz. Eğitim ve sporun engelli bireyler üzerindeki etkisi bu kadar somut. Her engelli fırsat verildiğinde hedeflerini gerçekleştirebilir. Engelli bir birey hayatındaki dönüşüm ve değişim, eğitim ve spordur. Dört duvar arasına kapanmayın." mesajını verdi.

"Çocuğunuzu eve hapsetmeyin"

Tekin Okan Düzgün de ailelerin engelli bireylerin gelişiminde büyük rol üstlendiğini belirterek, "Engelli diyerek çocuğunuzu eve hapsetmeyin, çocuklarınız bizim gibi başarılı bir sporcu olabilir. Çocuklarınızı destekleyin çocuklarınızdan utanmayın, yarın gurur duyabilirsiniz. Belediye Başkanımız Turgut Altınok'a da spora ve sporcuya verdiği destekten ötürü çok teşekkür ediyoruz." açıklamasına yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

İlgili Haberler

Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Ankara'da ilk olacak bisiklet köprüsü kuruyor
Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek, Ankara'da ilk olacak bisiklet köprüsü kuruyor
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün: ' Türk milleti, Cumhuriyetine sonsuz kadar sahip çıkacaktır'
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün: " Türk milleti, Cumhuriyetine sonsuz kadar sahip çıkacaktır"
Son dakika haberi: Gönen Belediye Başkanı Palaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Son dakika haberi: Gönen Belediye Başkanı Palaz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Burak Özçivit Bergüzar Korel Çağatay Ulusoy İzzet Yıldızhan
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kasım Deprem Twitter Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Tokyo'da sporcularımızın yanındayız" - Tokyo
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 12:39:35. #1.15#
title