Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan hafta sonu mesaisi
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Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan hafta sonu mesaisi

Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan hafta sonu mesaisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hafta sonu boyunca çalışmalarına ara vermeden mahalle denetimlerine devam etti.

Ankara Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hafta sonu boyunca çalışmalarına ara vermeden mahalle denetimlerine devam etti. Keçiören'in birçok mahallesini karış karış gezen Altınok bir yandan cadde, sokak, park ve pazarlardaki eksikleri tespit etti bir yandan da vatandaşın taleplerini dinledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hafta sonu boyunca mahalle denetimlerine devam etti. Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarına devam ettiğini belirten Altınok, "Bizim için en büyük makam vatandaşlarımızın yanıdır. Onların taleplerini dinleyerek isteklerini yerine getirmek bizim için büyük bahtiyarlık kaynağıdır. Vatandaşlarımızla sohbet ediyor, gönüller alıp, gönüller yapıyoruz. Keçiörenlilerin, daha yaşanabilir bir kente yaşam sürmesi için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Başkan Altınok korona virüs salgınında bu kez de delta varyantının tüm dünyayı etkilemeye başladığını kaydederek, vatandaşlara temizlik, maske ve mesafe kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda da bulundu. - ANKARA

Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan hafta sonu mesaisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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