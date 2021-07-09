Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Pehlivan'ın iddiaları hakkında açıklama

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Pehlivan'ın iddiaları hakkında," Bir haber yapılırken olayın içinde yer alan tüm taraflara işin aslının sorulması gerekir.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Pehlivan'ın iddiaları hakkında," Bir haber yapılırken olayın içinde yer alan tüm taraflara işin aslının sorulması gerekir. Ancak sadece muhalefet etmek için olaylara kendi ideoloji ve siyasi gözlüğü ile bakanlar ne basın-yayın temel ilkelerinden ne de kamu yararından haberdardır" dedi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Pehlivan'ın iddiaları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Altınok, 2019 yerel seçimlerinin ardından Keçiören Belediye Başkanlığı görevini yeniden devraldıklarını hatırlattı. ÇEVTEM isimli şirket ile de sözleşme bitim tarihinden itibaren çalışmalarını durduklarını belirten Altınok, "Göreve gelir gelmez kamu kaynaklarına yönelik sömürüyü ortadan kaldırmak için araç kiralama yöntemini sonlandırdık. Böylece kendi öz kaynaklarımızla, mülkiyeti de belediyemize ait olmak koşuluyla satın alma yöntemini uygulamaya koyduk. Kiralama yönteminin uygulandığı dönemde belediyemiz aylık 6 milyon TL gibi bir gidere sahipken, araç satın alma çalışmalarımızla birlikte bu gider 1 milyon 300 bin TL'ye düşürülmüştür. Hal böyleyken belediyemizi ballı kaymaklı bir musluk olarak gören ÇEVTEM, belediyemizden alacaklarının çok üzerinde bir araç ve gayrimenkul haczi yapmıştır. Bunun yanı sıra işi şova dökerek fiilen kamuya tahsisli aracı haczettirip, yakalatma kararı çıkarttırmıştır. Bunun üzerine belediyemiz tarafından haciz ve yakalama kararına yapılan itirazla Ankara 12. İcra Hakimliği haciz kararını kaldırmıştır. Netice itibariyle, 6 milyon TL giderle yaptıracağımız işi daha az bir bedelle yaptırabileceğimizi tespit ederek söz konusu firma ile 'sözleşme bitimi sonrası' çalışmalarımızı durdurduk. Bu kararımızın ardından da mülkiyeti belediyemize ait olmak suretiyle satın aldığımız hizmet araçlarımızı kullanmaya başladık, aylık 4,5 milyon TL yıllık da 50 milyon TL tasarruf sağladık" ifadelerini kullandı.

Ankara 12. İcra Hakimliği tarafından firmanın başlattığı haciz kararı durdurulduğunu vurgulayan Altınok, "Kamu kaynaklarına yönelik yapılan sömürüyü sona erdirdiğimiz, kamu yararını gözettiğimiz uygulamalarımız sonucu ÇEVTEM isimli firmanın yağma kaynakları kurutulmuştur. İşte bu talan çarkına taş koymamız firmayı kızdırmış ve hazımsızlaştırmıştır. Ancak hak ve hukuk yerini bulmuş, Ankara 12. İcra Hakimliği tarafından firmanın başlattığı haciz kararı durdurulmuştur" açıklamasında bulundu.

Keyfi ve hukuksuz bir işlem olmadığını belirten Altınok, "Şu anda belediyemizden alacaklı olan firmalarla ilgili birincisi Sayıştay'ın yaptığı denetimler ve raporları var, ikincisi de bizim yaptığımız denetimler ve tespitlerimiz var. Henüz yargı kararı sonuçlanmadı. Bu tespitler ve raporlar doğrultusunda işlem yapıyoruz. Yani keyfi ve hukuksuz bir işlem yok. Ancak hukukun üstünlüğüne inan biri olarak yargı kararı neticelendiğinde elbette ki bu karara uyacağız. Fakat şu anda gerek Sayıştay'ın raporu gerekse bizim yapmış olduğumuz teftişler sonucunda belediyemizin milyonlarca zarara uğradığını görüyoruz. Doğal olarak da hem hukuki işlem başlatmakta hem de yetimin malı bildiğimiz kamu kaynaklarını talandan korumak zorundayız" dedi.

"Türkiye'de kendi öz kaynaklarımızla en çok hizmet eden, yatırım yapan ilçe belediyesiyiz"

Keçiören Belediyesi'nin şu anda Türkiye'de mali kaynaklarını en iyi kullanan, harcamalarını en iyi optimize eden ve nakit akışını daima sağlam tutan belediyeler arasında olduğunu ifade eden Altınok açıklamasına şu şekilde devam etti:

"Bunun en iyi göstergesi ticari piyasadaki algısı ve güvenidir. İş dünyasının en rahat çalıştığı belediyedir. Çünkü aldığı hizmetin ve ürünün parasını en hızlı ödeyen belediyedir. Ödemeleri 15 gün içinde yapıyoruz. Yani ihale sonucu hizmet aldığımız firmalara iki hafta içerisinde ödeme yapıyoruz.

Türkiye'de kendi öz kaynaklarımızla en çok hizmet eden, yatırım yapan ilçe belediyesiyiz. Ayrıca Türkiye'deki borçlu ve hacizli belediyelerin tamamını basın ve yayın organlarımız yazarsa ve gündeme getirirse memnun oluruz. Hangi belediyenin ne kadar borcu olduğu ve hacizli olduğu konusunda basın ve medyanın kamuoyunu aydınlatma görevi vardır. Ön yargıları kırarak; ideolojik değil, siyasi değil, yalanlarla değil gerçeklerle kamuoyunu aydınlatmak lazım. Keçiören'de çok büyük hizmetler, çok büyük eserler ve projeler var. Eğer bunları da görebilirsiniz bize karşı yaptığınız haksızlığı bir nebze olsun azaltabilirsiniz."

"Bir haber yapılırken olayın içinde yer alan tüm taraflara işin aslının sorulması gerekir"

Altınok, "Bir haber yapılırken olayın içinde yer alan tüm taraflara işin aslının sorulması gerekir. Ancak sadece muhalefet etmek için olaylara kendi ideoloji ve siyasi gözlüğü ile bakanlar ne basın-yayın temel ilkelerinden ne de kamu yararından haberdardır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı