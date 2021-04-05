Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan çocuklara satranç takımı hediyesi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Atatürk Botanik Bahçesi'nde spor yapan ailelerle sohbet ederek çocuklara oyuncak ve satranç takımı hediye etti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Atatürk Botanik Bahçesi'nde spor yapan ailelerle sohbet ederek çocuklara oyuncak ve satranç takımı hediye etti. Altınok, "Benim en iyi arkadaşlarım çocuklar ve gençlerdir. Onların mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Çocuklarımıza yönelik yaptığımız her türlü hizmeti gönülden ve severek yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Atatürk Botanik Bahçesi Keçiörenlilerin spor yapma noktası olmaya devam ediyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da burada yaptığı denetim sırasında ailelerle ve çocuklarla uzun uzun sohbet ederek onlardan gelen talepleri dinliyor. Altınok, Atatürk Botanik Bahçesi'nde gerçekleştirdiği son denetimde ise çocuklara oyuncak, satranç takımı, çocuk maskesi ve çocuk dezenfektanı hediye ederek yüzleri güldürdü.

Atatürk Botanik Bahçesi'ni Başkent'in gözde dinlenme mekanlarından biri olarak tanımlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Atatürk Botanik Bahçemizi hafriyat yığınlarından kurtararak kentimizin en güzel parklarından biri olarak hizmete açtık. Parkımız, içindeki uzun koşu parkuru ile spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekanı konumundadır. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklenen parkımız her mevsim güzelliğinden bir şey kaybetmiyor" açıklamalarında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı