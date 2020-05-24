Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan Bayram mesajı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm İslam alemine barış, huzur ve sağlık temennisinde bulunarak, "Bu güzel bayramın bayram gibi yaşanmasını, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını; saygı, sevgi ve muhabbetimizin artmasını yürekten ve gönülden temenni ediyorum.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, tüm İslam alemine barış, huzur ve sağlık temennisinde bulunarak, "Bu güzel bayramın bayram gibi yaşanmasını, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını; saygı, sevgi ve muhabbetimizin artmasını yürekten ve gönülden temenni ediyorum. Rabbim tüm insanlığı nice sağlıklı ve mutlu bayramlara eriştirsin." ifadelerini kullandı.

Altınok, Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, tüm İslam alemine barış, huzur ve sağlık temennisinde bulundu.

Altınok, "Bir Ramazan-ı Şerif'in daha sonuna geldik. Bütün değerli hemşehrilerimizin ve Türk-İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bu güzel bayramın bayram gibi yaşanmasını, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını, saygı, sevgi ve muhabbetimizin artmasını yürekten ve gönülden temenni ediyorum. Bu güzel bayramın bayram gibi yaşanmasını, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını, saygı, sevgi ve muhabbetimizin artmasını yürekten ve gönülden temenni ediyorum. Rabbim tüm insanlığı nice sağlıklı ve mutlu bayramlara eriştirsin." değerlendirmesinde bulundu.

"İnsanlık ve dünya sınıfta kaldı"

İslam aleminde yaşanan kan ve gözyaşının bir an önce durması temennisini yineleyen Altınok, şunları kaydetti:

"Bayram geldi ancak bir taraftan Orta Doğu'da Müslüman kanı oluk oluk akıyor. Çoluk çocuk demeden masum ve mazlum insanlar öldürülüyor. Bu anlamda insanlık sınıfta kaldı, dünya sınıfta kaldı. Emperyalizmin güç denemeleri ve petrol hırsları binlerce, milyonlarca insanı vatanından ve evinden etti. Denizlerde, dalgalar arasında boğulup ölen binlerce insan bu vahim tabloyu bir kez daha ortaya koydu. İnsanlar mezarsız olarak ebediyete irtihal etmek durumunda bırakıldı. Bu anlamda idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı kardeş kanının ve vahşetin bir an önce durmasına, İslam aleminin silkinip kendine gelmesine, Müslümanların İslam'ı gerçek anlamda yaşamasına vesile olsun. Bugünlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denilen bir felaket var ve bütün dünya bununla mücadele ediyor. Bu mikroptan ve salgınlardan ülkemizi, milletimizi, İslam alemini ve tüm insanlığı korumasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum."

- "Kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum"

Altınok, açıklamasında ayrıca şehit ve gazileri de anarak, "Bizlere huzur içerisinde bayramlar yaşadığımız bu güzel toprakları vatan kılan, ülkemizi ülke yapan başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarını, geçmişten bugüne kadar vatanımız, devletimiz, milletimiz, bayrağımız ve dinimiz uğrunda şehadet şerbeti içen bütün yiğitleri ve kahramanları, aynı zamanda tüm geçmişimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA