Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan "Uyuşturucuyla mücadele terörle mücadele kapsamına alınmalı" önerisi

Yeşilay Haftası'nı ve Yeşilay'ın 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yeşilay her zamankinden daha fazla anlam ifade ediyor.

Yeşilay Haftası'nı ve Yeşilay'ın 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Yeşilay her zamankinden daha fazla anlam ifade ediyor. Uyuşturucu tüm dünyada almış başını gidiyor. İç tehdit noktasında bana göre uyuşturucuyla mücadele bir numaradır ve terörle mücadele kapsamında alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Belediye, Keçiören İlçe Sağlık Müdürlüğü, Yeşilay Derneği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte sigara, alkol, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı gibi zararlı alışkınlarla mücadele kapsamında bilgilendirme standı ve resim sergisi açıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yeşilay'ın her zamankinden daha fazla anlam ifade ettiğini belirterek, "Uyuşturucu tüm dünyada almış başını gidiyor. İç tehdit noktasında bana göre uyuşturucuyla mücadele bir numaradır ve terörle mücadele kapsamında alınmalıdır. Yavrularımız, gençlerimiz, fidanlarımız zehirleniyor. Polisimiz ve emniyet güçlerimiz mücadele ediyor ama bu yetmez. Bu noktada eğitim ve spor oldukça önemli." ifadelerini kullandı.

Aile içi şiddet uyuşturucu kullanımına bağlı olarak artıyor

Altınok, uyuşturucu, sigara ve alkol kullanımında ciddi bir artış olduğunu belirterek, "Yeni neslimizde yaygınlaşan zararlı alışkanlıkların önüne geçmeliyiz. AK Parti hükümetlerimiz döneminde sigara ile mücadelede oldukça önemli yol kat edildi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda oldukça hassas bir politika izliyor. Bizler de sigara, alkol ve uyuşturucu bağımlılığından gençlerimizi ve toplumumuzu korumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Aile içi şiddetin uyuşturucu kullanımına bağlı olarak artış gösterdiğini belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Ülkemizde aile içi şiddette patlama var. Ekonomik sebepler kadar uyuşturucu bağımlılığı da bu şiddeti tetikleyen bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü uyuşturucuya ulaşmak için birikimler elden gidiyor, gençlerimiz olmadık yerlere savruluyor. Milletlerin ve devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Nasıl bir nesil yetiştirirsek öyle bir geleceğe sahip oluruz. Sağlığımız için de madde bağımlılığının ciddi olumsuzlukları var. Türkiye'nin en büyük gideri SGK gideridir. Bütçeden ekstra SGK'ya yıllık yaklaşık olarak 100 milyar lira aktarıyoruz. Zengin, müreffeh bir Türkiye istiyorsak kötü alışkanlıkların da tahribatlarını önlemeliyiz."

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut ise klasik bağımlılıkların yanına teknoloji bağımlılığının da eklenmesi ve bu konuyla da mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti. Bulut, şöyle devam etti:

"Uzmanlar bir kişinin sevgi ve ilgi eksikliği nedeniyle bir maddeye bağımlı olduğunu, aynı zamanda o kişinin varoluşsal eksikliğini de gidermek için bu maddeden medet umduğunu önemle vurguluyorlar. Bu anlamada çocuklarımızla ilgilenmemiz oldukça önem arz ediyor. İçişleri Bakanlığımızın 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesiyle de çocuklarla ilgilenmenin önemi ülkemizde anlatılıyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz