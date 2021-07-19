Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Rabbim tüm insanlığı nice sağlıklı ve mutlu bayramlara eriştirsin"
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Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Rabbim tüm insanlığı nice sağlıklı ve mutlu bayramlara eriştirsin"

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: 'Rabbim tüm insanlığı nice sağlıklı ve mutlu bayramlara eriştirsin'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yayımladığı bayram mesajında, "Rabbim tüm insanlığı nice sağlıklı ve mutlu bayramlara eriştirsin" ifadelerine yer verdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yayımladığı bayram mesajında, "Rabbim tüm insanlığı nice sağlıklı ve mutlu bayramlara eriştirsin" ifadelerine yer verdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok yayımladığı Kurban Bayramı mesajında tüm İslam alemine barış, huzur ve sağlık temennisinde bulunarak, "Bu güzel bayramın bayram gibi yaşanmasını birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını; saygı, sevgi ve muhabbetimizin artmasını yürekten ve gönülden temenni ediyorum. Rabbim tüm insanlığı nice sağlıklı ve mutlu bayramlara eriştirsin" dedi.

Başkan Altınok, İslam aleminde yaşanan kan ve gözyaşının bir an önce durması temennisini yinelediği mesajında şunları kaydetti:

"Bütün değerli hemşehrilerimizin ve Türk-İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bu güzel bayramın bayram gibi yaşanmasını; birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize vesile olmasını; saygı, sevgi ve muhabbetimizin artmasını yürekten ve gönülden temenni ediyorum. Kurban Bayramı kardeş kanının ve vahşetin bir an önce durmasına, İslam aleminin silkinip kendine gelmesine, Müslümanların İslam'ı gerçek anlamda yaşamasına vesile olsun. Korona virüs salgını ile bütün dünya mücadele ediyor. Bu mikroptan ve salgınlardan ülkemizi, milletimizi, İslam alemini ve tüm insanlığı korumasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum."

Altınok, mesajında şehit ve gazileri de yad ederek, "Bizlere huzur içerisinde bayramlar yaşadığımız bu güzel toprakları vatan kılan, ülkemizi ülke yapan başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını; geçmişten bugüne kadar vatanımız, devletimiz, milletimiz, bayrağımız ve dinimiz uğrunda şehadet şerbeti içen bütün yiğitleri ve kahramanları, aynı zamanda tüm geçmişimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu. - ANKARA

Keçiören Belediye Başkanı Altınok: 'Rabbim tüm insanlığı nice sağlıklı ve mutlu bayramlara eriştirsin'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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