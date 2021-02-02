Keçiören Belediye Başkanı Altınok, otizmli özel çocukların sinema keyfine ortak oldu
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Keçiören Belediye Başkanı Altınok, otizmli özel çocukların sinema keyfine ortak oldu

02.02.2021 11:25 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:29
Keçiören Belediye Başkanı Altınok, otizmli özel çocukların sinema keyfine ortak oldu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Deniz Dünyası'nda minik öğrenciler için başlatılan ücretsiz 3D sinema etkinliği kapsamında otizmli özel çocuklarla buluştu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Deniz Dünyası'nda minik öğrenciler için başlatılan ücretsiz 3D sinema etkinliği kapsamında otizmli özel çocuklarla buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Altınok, sinema gösterimi öncesinde Deniz Dünyası'nın ev sahipliği yaptığı deniz ve okyanus canlılarını öğrencilere tanıttı.

Keçiören Belediyesi tarafından sömestir süresince 5-8, 9-12 yaş çocuklar için Deniz Dünyası sinema salonunda başlatılan sinema gösterim etkinliği özel gereksinimli öğrencileri ağırladı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da katıldığı etkinlikte öğrenciler, Deniz Dünyası'nda bulunan balıkları inceleyerek onları besleme imkanı buldu.

Altınok, Deniz Dünyası gezisinin ardından sinema salonuna giren miniklere pamuk şekeri, patlamış mısır, cam fanusta balık ve bilim dergisi hediye etti. Altınok ayrıca otizmli çocuklara bir kendi imzasının bulunduğu bir de balık beslemenin nasıl olduğunu anlatan bilgilendirme mektubu verdi.

Çocukların melek, çiçek ve gelecek olduğunu belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Evde bunalan çocuklarımıza farklı bir etkinlik olsun diye sinema gösterimi düzenliyoruz. Sömestri aileleriyle birlikte dolu dolu geçirmelerini istiyoruz.

Deniz Dünyamızda bulunan sinema salonunda film seyrediyorlar. Bunu yaparken de çocuklarımızı sosyal mesafeye uygun bir vaziyette tutuyoruz.

Çocuklarımızı biraz rahatlatmak ve ferahlatmak gerekiyor. Çocuklarımız aynı zamanda ilgiye de muhtaçtır. Biz onları seviyoruz. Severseniz sevilirsiniz. Biz her gün hizmetkarız. Sokaklarımızı, vatandaşlarımızı, insanlara dokunmayı seviyoruz. Severseniz, severler sizi ama sevmezseniz sevmezler sizi. Bu iş böyledir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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