Keçiören Belediye Başkanı Altınok, LGS sınavına girecek öğrencilere moral verdi Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hafta sonu gerçekleşecek Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde KEDEM Kurs Merkezi öğrencileriyle bir araya gelerek, sınav öncesi öğrencileri motive etti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, hafta sonu gerçekleşecek Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde KEDEM Kurs Merkezi öğrencileriyle bir araya gelerek, sınav öncesi öğrencileri motive etti.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Turgut Altınok, belediye bünyesinde Tepebaşı'nda hizmet veren KEDEM Kurs Merkezi'nde, LGS sınavı öncesi öğrencilerle ve aileleriyle bir araya geldi.

Altınok, kurs merkezinde koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun gerçekleştirilen programda öğrencilere motivasyon konuşması yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, öğrencilere çok çalışma ve emek verme tavsiyelerinde bulunarak okuma alışkanlığı edinmenin önemli olduğunu, bu alışkanlığın her alanda işleri kolaylaştırarak başarıya yaklaştıracağını aktardı.

Altınok, çalışmanın önemli olduğunu belirterek, öğrencilere şöyle seslendi:

"Kendinize karşı ailemize karşı devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarımız var. Atatürk ne diyor, 'Vatan sevgisi vatan hizmetle ölçülür. Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor.' Bu anlamda sizler, hayırlı bireyler olarak ülkemizi Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracaksınız.

Her biriniz birer Türk bayrağısınız. Bu bayrağı yere düşürmeden, lekelenmeden göklere çıkaracak olan yine sizlersiniz. Devletimizin ve milletimizin geleceğisiniz. Hedefi büyük olmayanın başarısı da olmaz. Hedefiniz için çalışacak ve başaracaksınız. Türkiye kaynak bakımından zengin bir ülkedir. Dünyanın en güzel iklimine, dünyanın en güzel coğrafyasına sahibiz. Dünyada ne varsa yüzde sekseni bizim ülkemizde mevcuttur. Bu anlamda çalışacağız, gönül insanı, gönül adamı olacağız."

Kurs merkezindeki başarıyı artırmak için öğretmenlerin de başarılı olması gerektiğini aktaran Altınok, burada görev yapan öğretmenlerin sınavla göreve başladığını, her yeni dönemde başarı puanlaması yapılarak eğitimin kalitesini artıracaklarını da bildirdi.

Kaynak: AA