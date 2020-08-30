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Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Huzurevimiz 7 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren huzurevinde tadilat çalışması başlatıldığını belirerek, "İlk göreve geldiğimizde huzurevimizi yenileyeceğimizin sözünü vermiştik. Huzurevimizi yenilemek için ihalemizi yaptık ve çalışmalarımızı başlattık.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok:
30.08.2020 13:19 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:19

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesinde hizmet veren huzurevinde tadilat çalışması başlatıldığını belirerek, "İlk göreve geldiğimizde huzurevimizi yenileyeceğimizin sözünü vermiştik. Huzurevimizi yenilemek için ihalemizi yaptık ve çalışmalarımızı başlattık. Yenileme çalışmaları tamamlandığında huzurevimiz pırıl pırıl olacak, yaşlılarımıza 7 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Keçiören Tepebaşı Mahallesi'nde hizmet veren huzurevi, Belediye Başkanı Turgut Altınok'un talimatıyla yenileniyor. Bu kapsamda huzurevinin çatısı, dış cephesi ve odalarında başlatılan tadilat çalışmalarının kısa sürede tamamlanması bekleniyor.

"Yaşlılarımıza hizmet belediyemizi bereketlendiriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaşlılara yönelik yapılan her bir hizmet sayesinde Keçiören Belediyesi'nin bereketlendiğini belirtti.

Altınok, "Şu anda en itibarlı, ekonomik olarak en rahat ve en çok yatırım yapan belediyeyiz. Belediyemize şans oyunlarından para çıkmadı. Analarımızdan, babalarımızdan aldığımız dualarla belediyemiz bereketlendi. Yaşlılarımıza verdiğimiz her bir hizmetin karşılığını Rabbim belediyemize misliyle geri veriyor." ifadelerini kullandı.

Belediye bünyesinde hizmet veren huzurevinde tadilat çalışması başlatıldığını bildiren Altınok, "İlk göreve geldiğimizde huzurevimizi yenileyeceğimizin sözünü vermiştik. Huzurevimizi yenilemek için ihalemizi yaptık ve çalışmalarımızı başlattık. Yenileme çalışmaları tamamlandığında huzurevimiz pırıl pırıl olacak, yaşlılarımıza 7 yıldızlı otel konforunda hizmet verecek." ifadelerini kullandı.

Anne, baba ve yaşlılara gösterilen sevginin önemini vurgulayan Altınok, şunları kaydetti:

"Yaşlılarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuzdur, onların üzüntüsü bizim de üzüntümüzdür. 'Anne ve babanı sırtında hacca bile götürsen of deme' denmiştir. Anne ve babaya hürmetin tarifi tam da böyledir. Anne ve babanın hakkını kimse ödeyemez. Sevgili Peygamber Efendimiz, 'Cennet anaların ayağının altındadır' buyurmuştur. Anne ve babanın rızasını, gönlünü almayanın iki dünyası perişandır.

Biz de yaşlılarımıza gönülden, yürekten ve isteyerek hizmet veriyoruz. İşte o zaman huzur olur, yüzler ve gözler güler. Bir yaşlımızın gönlünü kıran bütün dünyanın gönlünü kırmış gibi, bir yaşlımızın gönlünü alan bütün dünyanın gönlünü almış gibidir. Burayı sevap merkez bankası ya da beddua merkez bankası yapacak olan bizleriz. Burada işler iyi giderse sevabımız büyük olur. Eğer burada işler kötü giderse beddua alırız, günah olur, vebali büyük olur. Görevimiz bitecek, gök kubbede hoş bir seda, gönüllerde hoş bir intiba bıraktığımızda en büyük, en yüksek makam da budur."

Kaynak: AA

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