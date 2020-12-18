Başkan Altınok Gaziler katındaki çalışmayı denetledi
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Başkan Altınok Gaziler katındaki çalışmayı denetledi

18.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:50
Başkan Altınok Gaziler katındaki çalışmayı denetledi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki cerrahi binada gazilerin tedavi gördüğü katı ivedilikle yenilediklerini belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki cerrahi binada gazilerin tedavi gördüğü katı ivedilikle yenilediklerini belirtti.

Çalışmaları yerinde denetleyen Altınok, "Yurtiçinde ve yurtdışında, devletimiz, bayrağımız, milletimiz için nöbet tutan, cepheye koşan, canını siper eden tüm kahramanlarımıza şükran ve minnet borçluyuz. Onların sağlığı için yaptığımız her bir hizmeti kalpten ve gönülden yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gaziler konforlu odalarda tedavi olacaklar"

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlatılan tadilatla gazilere konforlu bir tedavi imkanı sunmak istediklerini de aktaran Altınok, şunları söyledi:

"Gazilerimizin nitelikli bir ortamda tedavi görmeleri için imzaladığımız protokol kapsamında ihalemizi gerçekleştirdik ve çalışmalarımıza ivedilikle başladık. Herkes bu vatanda yaşamayı şehitlerimize, gazilerimize ve kahramanlarımıza borçludur. Hastanemizin cerrahi binasında gazilerimize ait koğuş sisteminde hizmet veren katı tek kişilik ve iki kişilik odalar haline getireceğiz. Bu katta toplamda 26 oda yer alacak. İçinde özel banyo ve tuvaletler de bulunacak. Gazilerimize ait kişisel alanları genişleterek tedavi süresince kahramanlarımızı rahat ettireceğiz" - ANKARA

Başkan Altınok Gaziler katındaki çalışmayı denetledi
Başkan Altınok Gaziler katındaki çalışmayı denetledi
Başkan Altınok Gaziler katındaki çalışmayı denetledi
Başkan Altınok Gaziler katındaki çalışmayı denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 14:11:15. #1.15#
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