Keçiören Belediye Başkanı Altınok : " Gazeteciler toplumu bilgilendirmek adına önemli bir mesleği icra ediyor"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Altınok'un mesajında gazetecilik mesleğinin önemine dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Gazetecilik, dünyanın her yerinde kamuoyunun doğru oluşmasına yardımcı olan saygın ve bir o kadar da sorumluluk gerektiren bir meslektir. Basının demokrasilerde 5. güç olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Bu bakımdan vicdanına karşı sorumlu olan, yanlış bir haber yada yazının gönüllerdeki izini silmenin zor olduğunu bilen tüm objektif gazeteciler, toplumumuzu bilgilendirmek adına çok önemli bir mesleği icra etmektedirler."

Altınok, "Vatanına, milletine, milli-manevi değerlerine yürekten bağlı olan, doğruluk, dürüstlük, entelektüel değerler ve uluslararası gazetecilik ilkelerinden ayrılmayan başta belediyemizdeki basın mensubu arkadaşlarım olmak üzere tüm gazetecilerin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor sağlık, esenlik ve başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu