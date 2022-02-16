Belediye Başkanı Altınok esnaf ziyaretinde fırının başına geçti

Esnaf ziyaretine çıkan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede bulunan bir pide fırınında eline aldığı kürekle pideleri fırına sürdü.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki rutin denetimleri sırasında esnafla buluşarak hayırlı işler temennisinde bulundu. Pınarbaşı Mahallesi Ark Sokak'ta bulunan pide fırınını da ziyaret eden Altınok, fırının başına geçerek eline aldığı kürekle pideleri fırına sürdü. Altınok'un pide pişirme deneyimi sırasında ortaya çıkan renkli görüntüler hem fırıncıları hem de müşterileri gülümsetti.

Temel tüketim ürünlerinin başında gelen ekmeğin üretiminde fırıncıların çok önemli bir mesleği icra ettiklerini dile getiren Altınok, "Her işin ayrı bir erbabı var. Biz burada hoş bir anı yaşamak adına küreğin başına geçtik. Esnaflarımızın tamamı şehrimizin ekonomik yönden kalkınmasına önemli katkıda bulunuyor. Her bir esnafımız ya da zanaatkarımız da yılların deneyimlerini ürettikleri ürünlere yansıtarak insanımıza faydalı olacak üretimler yapıyor. Keçiören'imizde tüm ticarethanelerimiz dürüstlük düsturuna göre işlerini yürüttüklerini görüyoruz, bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor" ifadelerine yer verdi.

Altınok, pide fırınındaki sıcak sohbetin ardından mahalle denetimlerine devam etti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel