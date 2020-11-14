Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Deniz Dünyası çocukların ve ailelerin ziyaretine açık"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye'nin en büyük açık hava akvaryumlarından biri olan Deniz Dünyası'nın yaz kış demeden çocukların ve ailelerin ziyaretine açık olduğunu söyledi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye'nin en büyük açık hava akvaryumlarından biri olan Deniz Dünyası'nın yaz kış demeden çocukların ve ailelerin ziyaretine açık olduğunu söyledi.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altınok, okyanus ve denizlerdeki eşsiz güzellikteki canlıları vatandaşlarımızın beğenisine sunan Deniz Dünyası, şehit ve gazi yakınlarına, engellilere, çocuklara ve çocuklarıyla birlikte gelen ailelere ücretsiz hizmet verdiğini belirtti.

Altınok, Deniz Dünyası'nın okyanusları ve denizleri Başkent'e taşıdığını da belirterek, şunları kaydetti:

"2 bin 200 metrekarelik alana sahip olan Deniz Dünyası'nın ilk bölümünde 7 adet 1,5 tonluk, 6 adet de 50 tonluk akvaryum bulunuyor. Buradaki akvaryumlarda kabuklu deniz canlıları, pirhana, ahtapot, müren, mığra ve bitki türleri ile Marmara, Ege ve Karadeniz'de yaşayan su canlıları yer alıyor. Burayı ziyaret edenler akvaryum hayatına doyacaklar.

Tropikal tatlı su canlıları ile Hint ve Pasifik okyanuslarından getirilen canlılara da ev sahipliği yapılıyor. Deniz Dünyası'nda vatandaşlarımızın anılarını ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektirebildiği, Deniz Dünyası Tüneli yer alıyor. 18 metre uzunluğundaki tünelimiz 300 ila 350 tonluk tuzlu su ile dev bir görsel şölen sunuyor. Yine burada Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege soğuk su balıklarının yanı sıra köpek balıkları, vatozlar ve levrekler bulunuyor. Tesisteki üçüncü kısım da 6 akvaryumdan oluşuyor. Burada tatlı su canlıları yaşıyor. Tropikal paku, koi, amazon tetrozonları, tatlı su kabukları, pengasus, Afrika ve Amerika cikletleri bu noktada ziyaretçileri karşılıyor. Tesisimizdeki dokunma havuzu ise engelli çocuklarımızın koi balıklına dokunmalarına imkan sağlıyor."

Deniz Dünyası'nda bulunan Kabuklu Müzesi ile dünyanın ve Türkiye'nin çeşitli denizlerinden getirilen midye, yengeç, böcek gibi canlılar aracılığıyla denizlerindeki tuzluluk oranlarının sergilendiğini de aktaran Altınok, "Tesisimizde su kaplumbağası, iguana, albino ve burma pitonu, 2 adet Nil timsahı bulunuyor. Aynı zamanda 3d sinema sistemiyle öğrenci gruplarına ve misafirlere ücretsiz sinema ve belgesel izleme imkanı sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız