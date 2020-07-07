Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Cumhuriyet Kulesi ihalesi şeffaf bir şekilde yapıldı"
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Keçiören Belediye Başkanı Altınok: "Cumhuriyet Kulesi ihalesi şeffaf bir şekilde yapıldı"

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyet Kulesi ihalesinin canlı yayın ortamında, şeffaf bir şekilde kamu yararı gözetilerek yapıldığını belirtti.

Keçiören Belediye Başkanı Altınok:
07.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 07.07.2020 13:25

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Cumhuriyet Kulesi ihalesinin canlı yayın ortamında, şeffaf bir şekilde kamu yararı gözetilerek yapıldığını belirtti.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Altınok, Cumhuriyetin 100'üncü yılının sembolü vizyon projelerinden Cumhuriyet Kulesi'nin başkente sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda büyük bir değer katarak Ankara'nın göz bebeği olacağını ifade etti.

Altınok, 10 Nisan'da yapılan Cumhuriyet Kulesi ihalesine 24 firmanın davet edildiğini belirterek, "Söz konusu ihale YouTube kanalımızda canlı olarak yayınlanmıştır. Projenin ihalesi maskeli bir şekilde değil şeffaf bir şekilde gerçekleştirilerek en düşük rakamı veren firmaya ihale edilmiştir. Dünya genelinde 'şehirlerin gerdanlıkları' diye ifade edilen noktalar vardır ki, bu noktalar şehre gidildiğinde ve o şehrin tamamını gezme fırsatı bulunamadığında kuş bakışı seyir imkanı sunar. İşte Cumhuriyet Kulesi de başkente bu hizmeti sunarak uluslararası bir marka haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

Kuleden aylık 2 milyon lira kira geliri

Altınok, aylık 2 milyon lira kira geliri getirmesi hedeflenen kulenin yapımına devam edilip edilmemesine ilişkin 25 Kasım 2017 tarihinde Keçiören'de 5 noktaya kurulan sandıklarla referandum yapıldığına işaret ederek, "Kalaba Kent Meydanı, Gazino, Esertepe, Sancaktepe ve Aşağı Eğlence bölgelerimizde sandıklar kurularak vatandaşlarımıza yıkılsın ve yapılsın seçenekleri sunuldu. Halk oylaması sonucunda ise Keçiörenlilerin yüzde 76'sı kule yapılsın yönünde oy kullandı." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet Kulesi'nin uluslararası misyonuna da değinen Altınok, şunları kaydetti:

"Tarihe atılan bir imza olarak Cumhuriyet Kulesi, Paris'teki Eyfel Kulesi'nin müzesinde, 'Turkey, Ankara, Keçiören Cumhuriyet Kulesi' ibaresiyle yerini almış uluslararası bir eser görünümüne sahiptir. Ekonomik anlamda ise kısa sürede kendisini amorti edecek bir projedir. Kulemiz ile ilgili diğer bir husus ise bir ilçe belediyesinin kendi imkanlarıyla ilk defa böyle bir yatırım projesine imza atıyor olmasıdır. Ekonomik anlamda iyi yönetilemeyen ilçe belediyelerinin böyle bir projeyi yapması oldukça zor olduğundan Cumhuriyet Kulesi bu anlamda da sıra dışı bir mahiyete sahiptir. Örneğin, Atakule, Vakıflar Bankası ve Ankara Büyükşehir Belediyesi destekleri ile rahmetli Altınsoy ve Özal döneminde yapılabilmiştir."

"Paraşütle atlama noktası yapılacak"

Altınok, Cumhuriyet Kulesi'nin yapısal özellikleri ve içerisinde barındırdığı sosyal ve kültürel alanlara ilişkin, "İhale süreci sonlanmış olan kulemizin şu anda imar ve ruhsat işlemleri tamamlanmış olup yapımında hukuki herhangi bir engel bulunmamaktadır. Kule, sadece bir tepeden ya da bir yükseklikten ibaret olmayıp içerisinde alışveriş merkezi, uluslararası sergilerin yapılacağı Türkiye'nin en modern sanat galerisi, cafe, restoran, 180'inci metrede seyir terası, uzay terası ve bilim merkezi, en üst katta ise bir nikah salonunu barındırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Kulenin Türkiye'de ilk olacak bir yeniliği de barındırdığına dikkati çeken Altınok, şöyle devam etti:

"Türkiye'de bir ilk olacak diğer yenilik ise kulemizde paraşütle atlama noktasının da yer alacak olmasıdır. Bu minvalde Cumhuriyet Kulemizde birçok sosyal ve kültürel etkinlik de düzenlenebilecektir. Buradan hareketle, geniş kapsamlı faaliyetlerin yapılacağı etkinlik alanları ne Atakule'de ne de Çamlıca Kulesi'nde bulunmaktadır. Sonuç itibariyle Türkiye'ye ve başkente kazandırılan bu muhteşem eser için eleştiri yöneltmekten ziyade bu eserin sosyal, kültürel ve ekonomik anlamdaki kazanımlarına teşekkür etmek gerektiğini de belirtmekte fayda var. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Keçiören Belediyesinde rant ile zenginlik elde eden kimsenin olmadığını önemle belirtmek istiyorum. Beytülmalın her kuruşuna titizlikle sahip çıkıyoruz."?

Kaynak: AA

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